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Похолодає і піде дрібний дощ: синоптики оновили найближчий прогноз

Новость на русском → П'ятниця 09 жовтня 2020 06:30
Похолодає і піде дрібний дощ: синоптики оновили найближчий прогноз Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на вихідних буде помірною, місцями з дощем

Погода в Україні в найближчі три дні принесе деяке зниження температури, місцями буде переміщатися дрібний осінній дощ, який особливих неприємностей не принесе, а от грибникам - в допомогу.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, деяке зниження температури очікується на вихідних, а ось завтра, 9 жовтня, буде досить тепло і сонячно. Ймовірність невеликого дощу лише в Одеській області.

Температура на Заході +16+19, в інших регіонах +19+23, а в Криму до +26 тепла.

У Києві п'ятниця буде сухою і теплою. Вдень +19+21, вночі +12+14 градусів.

Похолодає і піде дрібний дощ: синоптики оновили найближчий прогноз

Погода в Україні 9 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

10 жовтня опади у вигляді дрібного дощу на Волині, в Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях. Температура по країні знизиться на 2-3 градуси.

У неділю, 11 жовтня, дощі змістяться ближче до Заходу, а температурні значення залишаться на тому ж рівні.

Похолодає і піде дрібний дощ: синоптики оновили найближчий прогнозПохолодає і піде дрібний дощ: синоптики оновили найближчий прогноз

Погода в Україні 10 і 11 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики назвали дату перших морозів в Україні. Вони прийдуть вже у жовтні.

А ось кліматологи, метеорологи та народні синоптики впевнені, що осінь і зима в цьому сезоні будуть аномальними.

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