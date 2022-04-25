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Поливальний понеділок: що значить цей день і його прикмети

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Понеділок 25 квітня 2022 06:01
Поливальний понеділок: що значить цей день і його прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

25 квітня в Україні відзначають поливальний понеділок – обливний, волочильний)-народно-православне свято, яке настає наступного дня після Великодня і символізує духовне весняне очищення.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Lite.

Поливальний понеділок відкриває світлий (Великодній) тиждень, в якому кожен день з давніх часів мав свою назву. Понеділок є поливальним, у вівторок – купалища, середа – хороводниця, четвер - навський, п'ятниця – прощена, субота – хороводниці, неділя – поминальне.

За народними традиціями в цей день заведено обливати дівчат водою і проводити волочебний обряд - весняний обхід будинків з величально-заклинальними піснями.

Традиції цього дня

Люди завжди наділяли воду цілющими властивостями, проте у Великодній понеділок слов'яни особливо розраховували на її цілющість, і вважали, що вона нагороджує людину міцним здоров'ям і щастям.

Ще в язичницькі часи весняні купання й обливання вважалися своєрідними ритуалами (наприклад, для закликання дощу). Вже тоді люди вірили, що через воду людина очищається як зовні, так і внутрішньо.

У Київській Русі поливальний понеділок святкували три дні (Волочильники). За цей час треба було облити "все і всіх". Після Хрещення Русі язичницька традиція трансформувалася в християнську. А суть свята залишилася незмінною - очищення, радість приходу весни й пробудження природи.

Згідно з традицією, в поливальний понеділок обливали переважно незаміжніх дівчат. Це робили залицяльники, проявляючи свої симпатії та приховане кохання..

Якщо дівчина була сухою в поливальний понеділок, - це вважалося ганьбою. А якщо ж дівчина приходила додому абсолютно мокрою - у батьків з'являлася надія на весілля і вони починали готувати придане.

Жінок обливали водою, щоб" очистити", а незаміжню дівчину – наділити ще більшою красою і здоров'ям. Іноді дівчата відкуповувалися від хлопців писанками, щоб залишатися сухими.

Раніше в цей день люди занурювалися у водойми, обливали домашніх тварин і навіть цінні речі, оскільки вірили, що це принесе багатство і удачу. А ще вірили, що якщо раптово облити відьму, то вона більше не зможе нашкодити.

Також люди поливали водою могили самогубців і потопельників, щоб викликати дощ, оскільки вірили, що саме вони панують над дощами.

Головні прикмети цього дня

Якщо в поливальний понеділок безвітряний день і Синє небо - це до дощу;

Якщо сонячно і безхмарно - до такого ж літа;

Якщо з самого ранку ллє дощ - літо теж буде дощовим;

Якщо птахи повернулися з теплих країв, але поки не співають – варто ще чекати морозів.

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