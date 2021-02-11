Полякова потрапила в скандал з Камалією, обізвавши її "здоровою з товстими ногами"

Оля Полякова на шоу "Маска" обговорювала фігуру героя і один з членів журі Дзідзьо запропонував кандидатуру Камалії. На що "суперблондинка" сказала, що цього не може бути, бо "Камалія - цицьката, здорова і з великими ногами".

"Камалія? Та ну, вона здорова, цицьката зі здоровими ногами, товстими ... Подивися на цю!" - дозволила собі висловлювання Полякова.

Камалія вирішила відреагувати на дивні заяви колеги по цеху.

У своєму офіційному коментарі Камалія зазначила, що її не цікавить чиясь думка. Для неї головне — який приклад артистка подає дітям і якою її бачить кохана людина.

"Для мене найважливіше — те, якою бачить мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що — я не очікувала, що доросла жінка і мати двох доньок може займатися буллінгом", - зазначила Камалія.

Камалія з чоловіком і Оля Полякова (фото: tochka.net)