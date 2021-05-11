Допоможуть без ліків: ендокринолог назвала продукти від хронічного запалення

Продукти, які здатні знизити рівень хронічного запалення в організмі, - дуже прості і доступні кожному. Якщо урізноманітнити ними свій раціон, стан організму покращиться.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Катерина назвала цілий список продуктів, які можна купити в будь - якому супермаркеті - і допомогти своєму організму впоратися із запаленням навіть без ліків.

Продукти, багаті Омега-3: авокадо, риба дикого вилову.

"Одні з кращих джерел: лосось, сардини, оселедець, скумбрія, анчоуси. В організмі Омега - 3 жирні кислоти метаболізуються в резольвіни і протектини, що володіють протизапальними властивостями", - розповіла Катерина.

Авокадо багате калієм, магнієм, клітковиною і корисними для серця мононенасиченими жирами. Воно також містить Омега-3, каротиноїди і токофероли, які знижують рівень запальних маркерів.

Продукти, яким місце на столі кожен день (фото: pexels.com)

Некрохмальні полісахариди, вони ж харчові волокна і пребіотики.

"Целюлоза, глюкоманнан, глюкан, пектин, інулін і олігосахариди мають протизапальні та імуномодулюючі функції. Компоненти неперетравлюваної клітковини потрапляють в товсту кишку, де ферментуються пробіотиками і корисними бактеріями для реалізації протизапальних функцій", - розповіла Григор'єва.

Зелений чай.

"Його вживання знижує ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань хвороби Альцгеймера, ожиріння та ін. У зеленому чаї міститься епігаллокатехін-3-галлат (EGCG), який знижує виробництво прозапальних цитокінів і пошкодження жирних кислот в клітинах", - додала Катерина.

Брокколі та інші хрестоцвіті.

"Багаті сульфорафаном, потужним антиоксидантом, який знижує рівень запальних цитокінів", - розповіла ендокринолог.

Оливкова нерафінована олія.

"Багате мононенасиченими жирами, знижує ризик розвитку серцево-судинних і онкологічних захворювань. Містить антиоксидант олеокантал, протизапальну дію якого можна порівняти з препаратами ібупрофену", - прокоментувала спеціаліст.

Чорний шоколад і какао.

"Містять велику кількість протизапальних антиоксидантів, в тому числі - і флаваноли. Вони підтримують здоров'я ендотеліальних клітин судин. Шоколад вибирайте з вмістом какао не менше 70% і без цукру", - радить Катерина.

Ягода: полуниця, чорниця, малина, ожина, агрус, ірга, смородина.

"Містять антоціани, які знижують рівень запальних маркерів і зміцнюють імунітет", - додала Катерина.