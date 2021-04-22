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За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 11:06
За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою Як стати стрункішою за допомогою одягу (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Автор: Тетяна Турчанікова

Візуальна корекція працює на всіх. За допомогою одягу і простих прийомів можна стати стрункішою і вищою - якщо не в житті, то, принаймні, в очах оточуючих.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Файіла Еспібі.

Стиліст на прикладах блогерів продемонструвала, що отримати фігуру і зріст мрії може кожна - потрібно просто бути трохи хитрішою.

Як візуально стати вищою і стрункішою

1. Звертайте увагу на принт і його розташування на одязі. Вертикальні рідкісні або контрастні смуги зроблять вас стрункішою, а якщо вони ще будуть діагональними, то це бінго!

За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою2. Демонструйте найтонші і акуратні частини тіла (зап'ястя і щиколотки). Такий прийом додасть силуету легкості.

За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою3. Вибирайте взуття в тон поясному одягу. Воно дозволить створити в образі єдине полотно, яке зробить ноги нескінченними.

За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою4. Слідкуйте за тим, щоб взуття не виглядало занадто важким і масивним. Інакше замість того, щоб підкреслити крихкість фігури, ви, навпаки, порушите пропорції.

За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою5. Витончений капелюшок не тільки додасть пікантності вашому образу, але і на пару сантиметрів зробить вас вищою в очах оточуючих (за таким же принципом працює і шапка біні).

За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою6. Спідниця плісе з асиметричним кроєм - справжня знахідка для дівчат, які мріють візуально скорегувати свої форми!

За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою7. Чоботи-гармошка, чоботи з приспущеною халявою або взуття до середини ікри - протипоказані дюймовочкам. Краще зупинити свій вибір на чоботях-трубах, козаках або черевиках на високій шнурівці.

За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищоюСтати вищою і стрункішою? Легко! (фото: instagram.com/faila_spb)

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