За допомогою одягу: 7 простих прийомів, як виглядати стрункішою і вищою

Візуальна корекція працює на всіх. За допомогою одягу і простих прийомів можна стати стрункішою і вищою - якщо не в житті, то, принаймні, в очах оточуючих.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Файіла Еспібі.
Стиліст на прикладах блогерів продемонструвала, що отримати фігуру і зріст мрії може кожна - потрібно просто бути трохи хитрішою.
1. Звертайте увагу на принт і його розташування на одязі. Вертикальні рідкісні або контрастні смуги зроблять вас стрункішою, а якщо вони ще будуть діагональними, то це бінго!
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