ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 1 липня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини

Новость на русском →
Четвер 01 липня 2021 05:51
Свято 1 липня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини Православні згадують святих мучеників (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

1 липня 2021 року в народі відзначається День Ярила.

У нашому матеріалі читайте про всі прикмети і заборони цього дня

Раніше люди вірили, що саме сьогодні настає найкращий час починати сінокіс і збирати лікарські трави.

Також наші предки вірили, що на Ярила можна побачити безліч надприродних явищ – дірки в землі, які ведуть на протилежну частину світу, або своїх зниклих родичів. Це ставало можливим через те, що сонце сповільнювало свій хід і відкривався потойбічний світ. Головна прикмета дня: якщо вмитися сінокісною росою на Ярила день, можна стати красивіше і здоровіше, а золота вечірня зоря обіцяє гарну погоду.

Головні прикмети цього дня:

  • Туман вранці на Ярила стелиться - негоди не буде.
  • З ранку немає роси - вдень варто чекати дощу.
  • Якщо латаття ледь видно над водою - ввечері буде дощ

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна витрачати багато грошей. У цей день тверезо оцініть свої запаси і не витрачайте їх даремно.
  • Скаржитися. 1 липня постарайся провести максимально оптимістично і радісно, без ниття і скарг на життя.
  • Хвалитися. У цей день не варто випинати свої досягнення і заслуги, навіть якщо вони дійсно варті того, щоб розповісти близьким.

Іменини у Леонтія, Олександра, Іпатія, Василя, Феодула, Сергія, Никанора і Віктора. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.

Читайте також, церковний календар на липень 2021 і список найважливіших релігійних свят.

Читайте LITE в Google News
Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Яскраве відео всіх голів України на Євро 2020: почуття гордості переповнює!
Яскраве відео всіх голів України на Євро 2020: почуття гордості переповнює!