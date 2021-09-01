Свято 1 вересня: що строго робити в цей день, головні прикмети, у кого іменини

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

Цей день раніше присвячували роботі, стежили за природою, щоб дізнатися, яка буде осінь, а "королем" сьогоднішнього дня був буряк.

Православна церква вшановує 1 вересня пам'ять мученика Андрія Стратилата Таврійського, Тимофія, Агапія і мучениці Фекли.

Важливі традиції 1 вересня

У цей день наші предки подумки окидали поглядом прожитий рік, думали над помилками, просили вибачення у тих, кого образили й будували плани на наступний рік. Адже раніше 1 вересня святкували Новий рік, до того, як його перенесли в 1699 році на 1 січня.

1 вересня раніше називали також Стратилат Тепляк, адже зазвичай в цей день стоїть тепла погода. До цього дня зазвичай встигав буряк, який збирали селяни.



У народі говорили: "Свекольниця - дівкам невільниця. Нескладна ця справа - овочі за бадилля тягати, але доводиться своєму городу кланятися".

Колись в цей день хлопчиків, яким було вже 4 роки, садили вперше на коня.

Що суворо заборонено робити 1 вересня

Кажуть, що сьогодні не можна дивитися у вогонь. Адже через це можна позбутися зору або побачити людину, яка померла насильницькою смертю (наприклад, потопельника).

Не можна також обговорювати чужі проблеми і ділитися своїми, бо це може обернутися проблемами з грошима.

Не варто відкладати на потім вирішення важливих справ.

Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується лагодити взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

Не можна сьогодні нікому заздрити.

Прикмети першого дня осені