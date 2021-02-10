ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 10 лютого: що не варто робити в день Єфрема, прикмети

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 05:52
Свято 10 лютого: що не варто робити в день Єфрема, прикмети Православні у цей день вшановують пам'ять Єфрема Сиріна (колллаж РБК-Україна)
Автор: Lite

10 лютого 2020 року українці відзначають день Єфрема Сиріна - християнського богослова і поета, одного з Вчителів Церкви IV століття, який народився у місті Ниізібії.

За сказанням, Єфрем Сирін був син від благочестивих батьків. Сам Єфрем Сирін називав себе людиною "невченою", хоча його пізнанням дивувався навіть Василій Великий.

У творах самого Єфрема Сиріна видно гарне знайомство з творами не тільки християнських вчених, але і з "еллінської мудрості", з язичницькою міфологією і початками тодішнього природознавства. У своїх проповідях Єфрем Сирін нерідко говорить про користь знання й освіти, яке "вище багатства".

Кількість його творів, по Фотію, простягалося до 1000, не рахуючи складених ним і ввійшли частково у богослужбове вживання молитов. Деякі з них були переведені на грецьку мову ще за життя.

У цей день також заведено відзначати іменини домовика. За народними уявленнями, без домовика не може стояти жоден будинок. Як правило, якщо домовик показувався кому-небудь з домочадців, це обіцяло останньому хворобу або смерть.

В цей день потрібно не тільки відвідати церкву, щоб помолитися, але і обов'язково задобрити домашній дух. Для цього існує безліч способів. Найпоширеніший - залишити блюдечко з молоком і печивом.

Прикмети 10 лютого

  • Нагодуйте домовика 10 лютого - позбудетеся від багатьох неприємностей.
  • Густе повітря над лісом – до дощу і негоди.
  • Ліс почорнів – до відлиги.
  • Людям, народженим 10 лютого, домовик допомагає і всіляко оберігає від бід.

У народі вважалося, що домовик не любить сварок, сварливих і недбалих людей. Їх він карає, лякаючи ночами і створюючи в будинку безлад: гасить світло, розкидає посуд і ховає речі.

Також ні в якому разі не можна вбивати комах, що живуть в будинку. До речі, краще за все з домовиком ладнає саме кішка. Тому знущатися з неї не можна, зокрема на Єфрема варто віддячити тварині за допомогу.

Іменини святкують: Юхим, Георгій, Володимир, Яків і Юрій.

Як ми писали раніше, ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжню любов в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні послабили карантин: що тепер знову дозволено
В Україні послабили карантин: що тепер знову дозволено