Свято 10 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
10 червня всі православні християни вшановують пам'ять святого Микити Гусятника, який прославився тим, що хвалив Бога.
Про всі прикмети і заборони цього дня ми розповімо в матеріалі нижче. Також читайте, хто в цю дату іменинник.
У період з 726 по 775 роки Святий Микита був архієпископом Халкідонським. За життя він відрізнявся милосердям, завжди допомагав жебракам, у своєму будинку приймав мандрівників, дбав про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображають.
У царювання іконоборця Лева вірменина (813-820) святитель Микита викривав іконоборчу єресь. Він переніс багато страждань від імператора і його однодумців-іконоборців, його катували і відправили на заслання.
Святий Сповідник Микита помер на початку ІХ століття. Після цього його мощі стали зцілювати людей. У народі святого називали стражем гусей, а просто – Гусятником. Наші предки вірили, що, Микита охороняє переважно гусенят, а не дорослих птахів, оберігає їх від орлів, яструбів та інших хижаків.
До речі, вагітних в цей день відправляли в поле, вважалося, що це принесе здоров'я майбутній дитині.
Головні прикмети цього дня:
- Роса, що утворилася після заходу сонця і зникла після його Сходу, до погіршення погоди.
- Веселка після дощу скоро пропадає - до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.
- Відро над нивою - до швидкої стиглості хлібів.
- Якщо колодязний журавель почав скрипіти, то погода скоро зміниться.
- Роса на колосках з ранку - на добре колосіння.
- Якщо над лісом синіє повітря - буде тепло.
- Тихий день Микити - гусятника віщує хороший урожай.
- Якщо багато мурах на мурашнику - погода буде хороша.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день заборонено лаятися і лаяти дітей.
- Наші предки вірили, що в цей день не можна співати, танцювати й в цілому веселитися.
- Не можна пускати в будинок чужих - навіть близьких людей.
- Не можна давати в борг, особливо ввечері. Мало того що ці гроші не повернуться, попереду настануть важкі фінансові часи.
Іменини 10 червня відзначають Євтихій, Еліконіда, Елладій, Гнат (Ігнатій), Микита. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!
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