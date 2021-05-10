Свято 10 травня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
10 травня православні вшановують пам'ять апостола Симона, який вів праведний спосіб життя, допомагав людям і намагався ніколи нікого не ображати.
Що не можна робити в цей день і його прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.
Відзначається, що він з юних років спілкувався зі Спасителем, слухав його божественне вчення, бачив здійснюються ним чудеса, був серед 70 учнів, обраних Самим Господом і був свідком страждань, хресної смерті і воскресіння його з мертвих.
По Вознесінню Господа на небо, Симон, разом з апостолами удостоївся отримати Святого Духа і таким чином він був очевидцем і свідком всіх діянь Господніх, починаючи з Його хрещення.
Симон мирно жив і помер у віці 105 - 110 років. Після його смерті всі апостоли зібралися разом, щоб провести його душу в інший світ. Святий прославився добрими діяннями і чистими помислами.
Прикмети цього дня
- Якщо хмари швидко по небу біжать - очікуй негоди;
- Йде сильний дощ - вродить жито;
- Кричить сова - йде похолодання;
- Увечері з'явився туман - скоро настане потепління.
Що не можна робити в цей день
- У цей день потрібно менше говорити;
- Не можна лаятися і лихословити;
- В їжі варто бути свідомим і відмовитися від шкідливої їжі;
- Не рекомендується виносити сміття.
Іменинники цього дня - Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте їх привітати!
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