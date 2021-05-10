Свято 10 травня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

10 травня православні вшановують пам'ять апостола Симона, який вів праведний спосіб життя, допомагав людям і намагався ніколи нікого не ображати.

Що не можна робити в цей день і його прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.

Відзначається, що він з юних років спілкувався зі Спасителем, слухав його божественне вчення, бачив здійснюються ним чудеса, був серед 70 учнів, обраних Самим Господом і був свідком страждань, хресної смерті і воскресіння його з мертвих.

По Вознесінню Господа на небо, Симон, разом з апостолами удостоївся отримати Святого Духа і таким чином він був очевидцем і свідком всіх діянь Господніх, починаючи з Його хрещення.

Симон мирно жив і помер у віці 105 - 110 років. Після його смерті всі апостоли зібралися разом, щоб провести його душу в інший світ. Святий прославився добрими діяннями і чистими помислами.

Прикмети цього дня

Якщо хмари швидко по небу біжать - очікуй негоди;

Йде сильний дощ - вродить жито;

Кричить сова - йде похолодання;

Увечері з'явився туман - скоро настане потепління.

Що не можна робити в цей день

У цей день потрібно менше говорити;

Не можна лаятися і лихословити;

В їжі варто бути свідомим і відмовитися від шкідливої їжі;

Не рекомендується виносити сміття.

Іменинники цього дня - Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте їх привітати!