Свято 11 грудня: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини

11 грудня 2021 року православний світ вшановує пам'ять преподобномученика Стефана Нового, який жив у VIII столітті, коли у Візантійській імперії жорстоко переслідувалися шанувальники святих ікон.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Стефан прославився створенням громад з вірними послідовниками та загинув від рук найманих вбивць, підісланих імператором.

Святий Стефан разом зі своєю сім'єю тривалий час був змушений переховуватися через репресії, викликані панівним вченням іконоборців в Константинополі. Юнак відправився до блаженного відлюдника Івана на гору святого Авксентія, де незабаром утворилася обитель. Через деякий час Стефан став її ігуменом, і коли слух про благочестя ченців і їх шанування ікон дійшов до імператора, правитель наказав заарештувати Сповідника.

Стефана заслали на далекий острів, але і там швидко зібрав учнів навколо себе. Тоді імператор розпорядився кинути ігумена в темницю, і побоюючись народних хвилювань на суді і протестів, прийняв рішення вбити Сповідника до початку судилища. Як свідчать церковні перекази, на наступний день після смерті Стефана Константинополь занурився в імлу і на нього обрушилася буря.

Також в народі дата називалася Стефан або Сойкін день. У цю дату існували звичаї і прикмети, які наші предки старанно виконували.

Традиції та повір'я 11 грудня:

У народній традиції на Стефана особлива увага приділялася сойці, яка вважалася покровителькою новонароджених. Ця маленька пташка, здатна наслідувати будь-яких звуків, приносила дітям, народженим 11 грудня, удачу у всіх справах і щасливу частку.

Суворо заборонялося завдавати сойкам будь-якої шкоди в цей день, а порушників цього правила, як вірили, чекала незабаром велика біда.

Згідно з ще одним повір'ям, якщо послідувати за пролітаючою сойкою, то вона може привести до багатства і щастя.

Головні прикмети 11 грудня:

Якщо в цей день трапилася відлига, то незабаром вдарять довгі морози;

Якщо на Стефана погода суха і холодна, значить літо буде дуже спекотним;

Якщо гуси в цей день часто ляскають крилами, то скоро чекай потепління;

Коли в нічний час випадає сніг, значить замети залишаться надовго, а якщо в денний час - значить скоро розтануть;

Якщо на Стефана в небі видно багряна зоря, то незабаром налетять сильні різкі вітри.

До речі, в Сойкін день можна було гадати на любов, удачу і гроші. Для цього кидали в сніг жменю монеток, а потім шукали їх у заметах. Якщо перша знайдена монета була великого номіналу, значить достаток помножиться і чекає удача, а коли малого - великих грошей найближчим часом не бачити.

У цей день іменини відзначають Степан, Федір, а також Іринарх. Привітайте цих людей з днем ангела!