Свято 11 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
11 травня в християнському світі традиційно вшановується пам'ять святих апостолів і мучеників Іасона і Сосіпатра.
Що можна і не можна робити, головні прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.
Єпископи, учні апостола Павла, проповідники Євангелія були ув'язнені в темницю правителем острова Керкіри біля Греції за здійснення обряду хрещення людей.
Вони побудували церкву в ім'я первомученика Стефана і багатьох хрестили. Правитель острова дізнався про це і уклав їх у темницю, де сиділи сім розбійників: Саторній, Якісхол, Фавстіан, Іаннуарій, Марсалій, Євфрасій і Маммій. Апостоли звернули їх до Христа. За сповідання Христа сім в'язнів мученицько померли в котлі з розтопленою смолою, сіркою і воском. Коли дочка правителя, дівчина Керкіра, дізналася, як мученики страждають за Христа, вона оголосила себе християнкою і роздала всі свої прикраси жебракам. Оскаженілий правитель намагався умовити дочку відректися від Христа, але Свята Керкіра твердо стояла і проти умовлянь, і проти погроз. Тоді озлоблений батько придумав жахливе покарання дочки: він наказав помістити її в окремій темниці і впустити до неї розбійника і блудника Мурина, щоб той збезчестив наречену Христову.
Новий правитель наказав кинути апостолів Іасона і Сосіпатра в котел з киплячою смолою, але, коли побачив їх неушкодженими, зі сльозами вигукнув: "Боже Іасонів і Сосіпатрів, помилуй мене!".
Традиції цього дня
11 травня за народним календарем – Максимів день. Символ цього дня-березовий сік - в народі вважали не тільки смачним, але і корисним, використовували для лікування.
Таким соком поїли хворих людей, розраховуючи на їх швидке одужання. Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися зіллям на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.
Предки вважали, що в перший день другої травневої декади теплий вітер приносить здоров'я.
Стародавні заготовляли до цього дня зерно на посів.
Прикмети цього дня
Народні прикмети 11 травня допомагали передбачити, якою буде погода:
- Якщо метелики поховалися під дахом – чекайте вітру і похолодання.
- Якщо пізно зацвіли кульбаби - літо може бути посушливим.
- Якщо на Сході на небі немає хмар - літо обіцяє бути сонячним.
- Якщо після дощу температура впала - погода покращиться.
- Якщо дме вітер з півдня - влітку має бути багато гроз.
- Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного врожаю.
- Якщо на світанку зірки сильно мерехтять - буде дощ.
Що категорично не можна робити в цей день
- Не варто в Максимів день сваритися з рідними та близькими, утримайтеся від вживання в мові лайливих слів.
- Не можна рубати або ламати березові гілки.
- Категорично забороняється даремно витрачати воду.
- У деяких регіонах вважалося, що в цей день взагалі грішно співати і веселитися.
- Заборонялося пускати чужих в будинок - будь-то люди або звірі - стародавні вірили, що під їх виглядом бродить нечиста сила. Якщо просили їсти - варто було винести милостиню за поріг.
Іменинники цього дня - Віталій, Євсей, Зінон, Кирило, Максим.
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