Свято 11 листопада: що строго заборонено робити в цей день, головні прикмети
11 листопада православні шанують пам'ять відразу двох святих мучеників Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянині.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народі святу Анастасію вважали покровителькою овець, а святого Аврамія - захисником пастухів і вівчарів. Тому цей день ще називали Вівчарним святом.
До речі, раніше цей день був пов'язаний з початком стрижки овець. Люди бралися за пряжу, в'язали речі й готувалися до довгої та холодної зими.
Головні традиції цього дня
До обіду господині обов'язково треба приготувати пиріг, виготовлений з борошна нового врожаю, а також стушкувати баранину і подати її до пшеничної каші.
Найголовнішим частуванням цього дня був овечий і козячий сир. Готували і подавали його до столу смаколики найчастіше дівчата і жінки, які в цей день святкували іменини.
Цей день заведено проводити в сімейному колі, вважалося, що це зробить сім'ю міцніше і щасливіше.
Що строго заборонено робити в цей день
Не можна в цей день проводити час з незнайомими або малознайомими людьми, вважається, що це до конфліктів і невдач.
Категорично забороняється залишати на Анастасію і Авраамія дітей без нагляду, в іншому випадку можливі неприємності і навіть біди.
У свято 11 листопада також не можна збирати в собі злість і сумувати, страждати про минуле.
Не варто займатися ремонтом одягу та взуття, інакше привернете у своє життя невдачі.
Головні прикмети на Вівчарний свято
- Хмари низько сунуть по небу - до похолодання.
- Пішов дощ - вже скоро настане зима.
- Якщо провести цей день зі своєю сім'єю, то вона буде дружною і міцною.
- Проведеш день в компанії незнайомців - чекай сварки.
- Якщо жінка в цей день одягне коралові намиста - буде щасливою.
Іменини святкують: Авраамій, Євген, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна, Анастасія, Марія.
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