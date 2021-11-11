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Свято 11 листопада: що строго заборонено робити в цей день, головні прикмети

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Четвер 11 листопада 2021 05:38
Свято 11 листопада: що строго заборонено робити в цей день, головні прикмети Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

11 листопада православні шанують пам'ять відразу двох святих мучеників Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянині.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі святу Анастасію вважали покровителькою овець, а святого Аврамія - захисником пастухів і вівчарів. Тому цей день ще називали Вівчарним святом.

До речі, раніше цей день був пов'язаний з початком стрижки овець. Люди бралися за пряжу, в'язали речі й готувалися до довгої та холодної зими.

Головні традиції цього дня

До обіду господині обов'язково треба приготувати пиріг, виготовлений з борошна нового врожаю, а також стушкувати баранину і подати її до пшеничної каші.

Найголовнішим частуванням цього дня був овечий і козячий сир. Готували і подавали його до столу смаколики найчастіше дівчата і жінки, які в цей день святкували іменини.

Цей день заведено проводити в сімейному колі, вважалося, що це зробить сім'ю міцніше і щасливіше.

Що строго заборонено робити в цей день

Не можна в цей день проводити час з незнайомими або малознайомими людьми, вважається, що це до конфліктів і невдач.

Категорично забороняється залишати на Анастасію і Авраамія дітей без нагляду, в іншому випадку можливі неприємності і навіть біди.

У свято 11 листопада також не можна збирати в собі злість і сумувати, страждати про минуле.

Не варто займатися ремонтом одягу та взуття, інакше привернете у своє життя невдачі.

Головні прикмети на Вівчарний свято

  • Хмари низько сунуть по небу - до похолодання.
  • Пішов дощ - вже скоро настане зима.
  • Якщо провести цей день зі своєю сім'єю, то вона буде дружною і міцною.
  • Проведеш день в компанії незнайомців - чекай сварки.
  • Якщо жінка в цей день одягне коралові намиста - буде щасливою.

Іменини святкують: Авраамій, Євген, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна, Анастасія, Марія.

Раніше ми писали, як правильно відзначати день народження і що категорично робити не можна.

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