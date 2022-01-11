ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 11 січня: що заборонено робити в цей день, прикмети

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 05:47
Свято 11 січня: що заборонено робити в цей день, прикмети Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

11 січня 2022 року в Україні традиційно згадують про 14000 немовлят-мучеників, від Ірода у Віфлеємі побитих, який у народі також називають страшним днем.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Ще 11 січня – День Йосипа Обручника, зарученого чоловіка Пресвятої Богородиці.

Йосип Обручник, згідно з євангельським оповіданням, по прямій лінії походив з роду Давида-царя, але перебував у бідності і, проживаючи в глухому містечку Назареті, займався теслярством.

Після смерті першої дружини Йосип вже в похилому віці заручився з Дівою Марією, Матір'ю Ісуса. Згідно з Євангелієм від Матвія, після їх заручення, перш "ніж поєднувалися вони", Йосип дізнався, що вона вагітна і бажав"таємно відпустити її". Після цього архангел Гавриїл з'явився уві сні Йосипу і заспокоїв його, сказавши :" Не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо народжене в ній є від Духа Святого; народить же Сина, і назвеш йому ім'я Ісус, бо Він врятує людей Своїх від гріхів їх".

Традиції цього дня

На згадку про немовлят, бездушно вбитих Іродом, в цей день заведено було особливо ретельно охороняти дітей: для них влаштовували посиденьки зі страшними історіями і жартівливими іграми – під пильним наглядом батьків.

Також в цей день прийнято було молитися про здоров'я і безпеку дітей. Зокрема, молитви звертали і до Йосипа Обручника.

У дворі в страшний день намагалися запалити багаття: за повір'ям, в ньому згорять всі печалі і прикрощі.

Що заборонено робити 11 січня

За народними повір'ями, 11 січня не можна виходити з дому після заходу сонця, інакше чекати біди.

Якщо в цей день загадувати бажання, вони збудуться, але навпаки, тому краще ні про що не мріяти сьогодні.

Також в цей день не рекомендується стригти волосся, інакше не буде в сім'ї грошей цілий рік.

Прикмети дня

  • північний вітер, а хмар немає - до морозів;
  • погода тепла - до теплої і ранньої весни;
  • заметіль - липень похмурим буде;
  • мерехтіння зірок вночі і/або низько пливуть хмари вдень - до морозів;
  • сніг великими пластівцями летить і / або ліс шумить – до потепління.

У цей день іменини святкують Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Єгор, Лаврентій, Макар, Марк, Наталя та Юрій.

Читайте також, коли можна гадати, в які дні і як можна дізнатися свою долю.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії
Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії