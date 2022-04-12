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Свято 12 квітня: що можна і не можна робити в цей особливий день, всі прикмети

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Вівторок 12 квітня 2022 06:01
Свято 12 квітня: що можна і не можна робити в цей особливий день, всі прикмети Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

12 квітня вшановує пам'ять преподобного Іоанна Лествичника.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Після 19 років чернецтва він пішов у безлюдне місце, де провів 40 років у молитвах і пості.

Традиції дня

У цей день селяни молилися Лествичнику, щоб на землю зійшли дощі, а саджанці добре росли. Було заведено пекти довгі коржі з викладеними зверху з тіста перекладинами. Називали таку випічку" сходами" або "драбинками".

Крім того, в народі в цей день заведено було забиратися. Весь будинок вичищали, килими просушували на сонці.

Також сьогодні було приємно рясно годувати домашніх тварин. Вважалося, що їжа цього дня допоможе їм привести краще потомство.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна багато і важко працювати.
  • Категорично заборонені сварки в сім'ї.
  • Крім того, за народним повір'ям, 12 квітня з самого ранку і до пізньої ночі домовик "біситься", не впізнає своїх домашніх. Його витівка варто побоюватися.

Прикмети на 12 квітня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

  • Кульбаби цвітуть - літо буде коротким;
  • сонце світить цілий день - буде довге літо;
  • рясний дощ - влітку буде багато грибів.

Також сьогодні іменини святкують Іван, Софронія, Зосим і Захар. Привітайте їх з днем ангела!

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних і робочих днів в Україні планується в квітні.

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