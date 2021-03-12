Свято 12 березня і його заборони: що можна і не можна робити, іменинники цього дня
12 березня православні християни відзначають день Прокопа Дорогорушителя. У церковному календарі день присвячений пам'яті святого Прокопія Декаполита.
Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 12 березня, іменинники цього дня - читайте в нашому матеріалі.
Назву "Дорогорушитель" свято отримало через те, що в цей період починають активно танути снігові накатані дороги. У цей день прийнято було ходити на полювання і риболовлю.
Головні прикмети в цей день
- Якщо 12 березня бруньки набубнявіли – це до багатого врожаю. А якщо з'явилися підсніжники, то це означало, що потрібно починати польові роботи.
- Якщо розпускається верба, то це до того, що саме час проводити посів.
- Якщо маківки верби розпустились – це означає, що посіви будуть хорошими.
- Якщо розпускається верба з середини, то потрібно сподіватися на перші сходи.
- Якщо розпустилася верба вся - можна зібрати хороший урожай.
- Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – значить буде невдалий день.
- Якщо граки летять прямо на гнізда – це знак, що весна буде тепла.
- Якщо сверблять свині, то це до тепла.
Що можна робити 12 березня
Сьогодні треба піти до церкви, пом'янути померлих родичів і відвідати їх могили.
Що не можна робити сьогодні
12 березня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
Іменини святкують у цей день Михайло, Петро, Прокіп, Тит, Фалалей.
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