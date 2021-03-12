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Свято 12 березня і його заборони: що можна і не можна робити, іменинники цього дня

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 05:56
Свято 12 березня і його заборони: що можна і не можна робити, іменинники цього дня У цей день православні вшановують пам'ять Прокопа (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

12 березня православні християни відзначають день Прокопа Дорогорушителя. У церковному календарі день присвячений пам'яті святого Прокопія Декаполита.

Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 12 березня, іменинники цього дня - читайте в нашому матеріалі.

Назву "Дорогорушитель" свято отримало через те, що в цей період починають активно танути снігові накатані дороги. У цей день прийнято було ходити на полювання і риболовлю.

Головні прикмети в цей день

  • Якщо 12 березня бруньки набубнявіли – це до багатого врожаю. А якщо з'явилися підсніжники, то це означало, що потрібно починати польові роботи.
  • Якщо розпускається верба, то це до того, що саме час проводити посів.
  • Якщо маківки верби розпустились – це означає, що посіви будуть хорошими.
  • Якщо розпускається верба з середини, то потрібно сподіватися на перші сходи.
  • Якщо розпустилася верба вся - можна зібрати хороший урожай.
  • Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – значить буде невдалий день.
  • Якщо граки летять прямо на гнізда – це знак, що весна буде тепла.
  • Якщо сверблять свині, то це до тепла.

Що можна робити 12 березня

Сьогодні треба піти до церкви, пом'янути померлих родичів і відвідати їх могили.

Що не можна робити сьогодні

12 березня не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Однак вирушаючи в дорогу, прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

Іменини святкують у цей день Михайло, Петро, Прокіп, Тит, Фалалей.

Раніше ми писали, які речі ні в якому разі не можна викидати з будинку, щоб не накликати біду.

Також повідомлялося, що в березні українців чекає затяжна магнітна буря.

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