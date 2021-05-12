Свято 12 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
12 травня православні християни вшановують пам'ять мучеників Кізичних.
Про всі прикмети та табу - читайте нижче в нашому матеріалі.
Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малазійському місті Кизик і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кизик знаходився в Малій Азії на березі протоки Дарданелли. За життя апостола Павла тут почала поширяться християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.
Дев'ять мучеників, різних станів і віку, прагнули звернути в християнство жителів Кизика. Їх схопили й відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.
У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами й молитвами.
Іменини сьогодні відзначають: Арсеній, Василь, Іван.
Головні прикмети цього дня:
- Тепла і Зоряна ніч - буде відмінний урожай.
- Сонце ясно сходить - на відерне літо.
- Якщо в цей день багато оводів - вродять огірки.
- Золотиста і безвітряна вечірня зоря - буде хороша погода.
- Журавель гніздо в низині в'є - прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.
- Мурахи перебираються в сухе місце - бути дощу.
- Багато хрущів - до посушливого літа.
- Блискавка перед дощем - до затяжної негоди.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не виглядайте з вікна - накликаєте біду.
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