Свято 13 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, у кого іменини
13 квітня православні вшановують пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.
Про всіх прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі
Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссима.
Єретики побили його мечами та киями, а після скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельний удар каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.
Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.
Головні прикмети 5 квітня
- Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.
- Прилетіли з півдня птахи, які довгий час не щебетали - гряде мороз.
- Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.
- Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.
Що не можна робити 5 квітня
- На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.
- Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.
Сьогодні Іменини святкують: Веніамін, Інокентій і Марія.
Як ми раніше писали, коли українці святкуватимуть Вербну неділю.