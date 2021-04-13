ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 13 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, у кого іменини

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 05:30
Свято 13 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, у кого іменини У цей день православні вшановують пам'ять святого Іпатія (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

13 квітня православні вшановують пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.

Про всіх прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі

Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників Новата і Феліциссима.

Єретики побили його мечами та киями, а після скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельний удар каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.

Жителі міста дуже любили свого владику і на знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого були явлені багато чудес.

Головні прикмети 5 квітня

  • Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.
  • Прилетіли з півдня птахи, які довгий час не щебетали - гряде мороз.
  • Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.
  • Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.

Що не можна робити 5 квітня

  • На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.
  • Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

Сьогодні Іменини святкують: Веніамін, Інокентій і Марія.

Як ми раніше писали, коли українці святкуватимуть Вербну неділю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні на 20% піднімуться ціни на базові весняні продукти
В Україні на 20% піднімуться ціни на базові весняні продукти