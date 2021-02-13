Свято 13 лютого: що не можна робити в день святого Микити, прикмети

За своє праведне життя він здійснив величезну кількість добрих справ, жив скромно, допомагав ближнім. Його зарахували до лику святих в 1547 році.

Цікавим фактом є те, що це свято має риси язичництва. У давнину вірили, що Микита є покровителем вогню - йому молилися про захист від блискавок.

Що можна зробити сьогодні

Вважалося, що 13 лютого сприяє сваркам між людьми. В цей день дружини невірних чоловіків вірили, що можуть розірвати змовами і молитвами порочні зв'язки і повернути чоловіка в сім'ю. Робили це за допомогою нового гребеня, яким ламали "зуби", вимовляючи текст змови.

Микита Новгородський, за повір'ями, могло погасити пожежу та запобігти засуху. Його вважали охоронцем від пожеж і блискавок. Якщо ж 13 лютого траплялася пожежа, то наші предки вірили, що це підступи вогняних бісів і чаклунів.

А от якщо зробити добру справу в цей день, то добро до вас повернеться сторицею.

Цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом - сім'я буде дружною, і сварок не буде цілий рік.

Суворі заборони на 13 лютого

За повір'ями, ввечері не можна виходити з дому, можуть навести порчу.

Звичайно, якщо 13 лютого випадає на п'ятницю, то день вважається невдалим і небезпечним.

Народні прикмети на Микиту Новгородського

Ясна ніч 13 лютого обіцяла сонячну погоду завтра.

Горобці утеплюють гнізда - скоро буде холоднеча.

Якщо ворони голосно кричать, це віщувало заметіль або снігову бурю.

На деревах випав іній - до ясної ночі.

Крім того, вважалося, якщо людина народилася 13 лютого, вона буде любити мистецтво і може стати добрим ремісником.

Іменини в цей день святкують Микита, Віктор, Богдан, Іван, Ілля, Вікторія.