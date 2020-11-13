Свято 13 листопада: що суворо заборонено сьогодні, важливі традиції і прикмети
13 листопада вшановується пам'ять преподобного Никодима і Спиридона
Яке сьогодні свято. 13 листопада віряни вшановують пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. Вони жили в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври в XII столітті.
У цих печерах преподобні Никодим та Спиридон провели 30 років. Вони займалися випіканням просфор - богослужбового літургійного хліба. Також вели суворе чернече життя.
Обидва прославилися чудесами. Одного разу зайнялася піч, і вони змогли загасити вогонь, залишившись при цьому неушкодженими. Після цього випадку в народі преподобних Никодима і Спиридона почали вшановувати як зберігачів будинку від пожежі.
Що не можна робити сьогодні
Намагайтеся ні з ким не сваритися і не вступати в конфлікти, бо у цей день недруг може вас наврочити.
Народні прикмети 13 листопада
- Якщо сьогодні сонячна і ясна погода, то найближчими днями варто очікувати на сильний вітер;
- Якщо голосно цвірінькають горобці, то буде тепла погода;
- Якщо горобців не чути, значить похолодає;
- Якщо ведмідь спорудив барліг на височині, то навесні почнеться сильна повінь;
- Якщо снігур буде співати, значить скоро настане зима;
- Якщо з'їси страву з курятини 13 листопада - чекай щасливої долі
Нагадаємо, в листопаді додаткових вихідних не передбачено, але відзначаються важливі і цікаві свята.
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