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Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія

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Середа 13 жовтня 2021 05:58
Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія Фото: яке свято відзначається 3 жовтня (freepik)
Автор: Styler

13 жовтня 2021 року православні відзначають Григор'їв день, який названий на честь засновника Пельшемського монастиря.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Зазначається, що Григорій, на чию честь було названо свято, походив з роду галицьких бояр Лопотових. У 15 років батьки хотіли поєднати його шлюбом, але померли, не встигнувши виконати те, що задумували.

Григорій залишив маєток, що дісталися йому у спадок, і прийняв постриг у Богородиці - Різдвяному монастирі поблизу Галицького озера. Пізніше став ігуменом і був шанований не тільки жителями міста, а й князем Юрієм Дмитровичем.

Обтяжуючись славою, Григорій залишив монастир і пішов до Ростова на поклоніння місцевим святиням.Там він залишився в Авраамієвому монастирі, а пізніше став архімандритом Спаського монастиря на пісках. Два роки він керував монастирем, а потім вночі таємно покинув Ростов і прийшов до преподобного Діонісія Глушицького і став його учнем.

У віці 104 років Григорій покинув Діонісія і прийшов на береги річки Пельшми і поставив там собі келію. У 127 років він, передчуваючи свою смерть, прийшов до свого духівника Варсонофія, щоб сповідатися і причаститися.

До слова, вмираючи, він просив кинути його тіло в болото, але учні, шануючи його, перенесли тіло Григорія в заснований ним монастир і поховали в церкві.

Раніше на Григорія було заведено слідувати певним правилам. Вважалося, що подібними діями можна було створити всі необхідні умови для того, щоб в майбутньому не виникало проблем, наприклад, зі здоров'ям.

За народним повір'ям, перед святом Покрови Пресвятої Богородиці по лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей, а потім в день Єрофея (17 жовтня) провалюються під землю до самої весни. Напередодні Покрови вони виють цілий день, намагаючись перекричати вітер.

Головні прикмети цього дня

  • На Григорія оновлювали свої постелі, палили стару солому з матраців, набивали новою. По соломі, витрушеної з матраца, за старих часів судили про здоров'я людини. Соломка, мовляв, могла розповісти про зростаючу в людині хвороби.
  • Якщо сніг впаде, зима не скоро прийде.
  • Якщо журавлі відлетіли - буде рання і холодна зима.
  • Якщо вранці бачите на вікнах мороз - чекайте гостей.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна ходити на природу і в ліс, там бродить нечиста сила.

Іменини сьогодні святкують - Олександра, Олексій, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Михайло, Петро. Не забудьте їх привітати з днем ангела!

Як ми раніше писали, українців у жовтні чекають додаткові вихідні.

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