Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія

13 жовтня 2021 року православні відзначають Григор'їв день, який названий на честь засновника Пельшемського монастиря.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Зазначається, що Григорій, на чию честь було названо свято, походив з роду галицьких бояр Лопотових. У 15 років батьки хотіли поєднати його шлюбом, але померли, не встигнувши виконати те, що задумували.

Григорій залишив маєток, що дісталися йому у спадок, і прийняв постриг у Богородиці - Різдвяному монастирі поблизу Галицького озера. Пізніше став ігуменом і був шанований не тільки жителями міста, а й князем Юрієм Дмитровичем.

Обтяжуючись славою, Григорій залишив монастир і пішов до Ростова на поклоніння місцевим святиням.Там він залишився в Авраамієвому монастирі, а пізніше став архімандритом Спаського монастиря на пісках. Два роки він керував монастирем, а потім вночі таємно покинув Ростов і прийшов до преподобного Діонісія Глушицького і став його учнем.

У віці 104 років Григорій покинув Діонісія і прийшов на береги річки Пельшми і поставив там собі келію. У 127 років він, передчуваючи свою смерть, прийшов до свого духівника Варсонофія, щоб сповідатися і причаститися.

До слова, вмираючи, він просив кинути його тіло в болото, але учні, шануючи його, перенесли тіло Григорія в заснований ним монастир і поховали в церкві.

Раніше на Григорія було заведено слідувати певним правилам. Вважалося, що подібними діями можна було створити всі необхідні умови для того, щоб в майбутньому не виникало проблем, наприклад, зі здоров'ям.

За народним повір'ям, перед святом Покрови Пресвятої Богородиці по лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей, а потім в день Єрофея (17 жовтня) провалюються під землю до самої весни. Напередодні Покрови вони виють цілий день, намагаючись перекричати вітер.

Головні прикмети цього дня

На Григорія оновлювали свої постелі, палили стару солому з матраців, набивали новою. По соломі, витрушеної з матраца, за старих часів судили про здоров'я людини. Соломка, мовляв, могла розповісти про зростаючу в людині хвороби.

Якщо сніг впаде, зима не скоро прийде.

Якщо журавлі відлетіли - буде рання і холодна зима.

Якщо вранці бачите на вікнах мороз - чекайте гостей.

Що не можна робити в цей день

Не можна ходити на природу і в ліс, там бродить нечиста сила.

Іменини сьогодні святкують - Олександра, Олексій, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Михайло, Петро. Не забудьте їх привітати з днем ангела!