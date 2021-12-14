Свято 14 грудня: що заборонено сьогодні робити і що потрібно

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Наші предки вважали його покровителем наук і грамоти. Навіть була така приказка: "Наум наставляє на розум". У цей день традиційно зверталися до святого за важливою порадою і вирішенням складної ситуації.

Традиції дня

У цей день вся сім'я відправлялася до церкви на богослужіння. Діти й батьки в молитвах запитували дозволу на навчання, а після цього готувалися до зустрічі з учителем: отрок відбивав вчителю три земних поклони (з них надалі починаються всі заняття), а у відповідь отримував три символічних удари батогом.

Після першого уроку вчитель отримував в дар коровай і вишитий рушник. У цей день заведено в якості оплати наставнику підносити продукти.

Що не можна робити в цей день

Під час уроку в день Наума під час читання заборонялося приймати їжу. Наші предки вірили, що так можна заїсти знання. Це ж повір'я стало причиною для появи ще однієї заборони. Якщо залишити книгу відкритою, вважалося, знання людини, яка її читала, - випаруються.

14 грудня не виходять з дому після заходу сонця. Вважається, що в цей час вулицями розгулює нечисть.

На Наума не можна дивитися в очі жебраку. Якщо подаєш милостиню, відводь очі, в іншому випадку можна перейняти всі біди людини собі.

Головні прикмети цього дня

На Наума уважно спостерігали за природою. Так, якщо вітер дув з півночі або міняв свій напрямок з південного на західний, то говорили, що скоро грянуть морози.

На нічному небі зірки переливаються - незабаром хуртовина закрутить.

Якщо в Наумів день собаки глухо гавкати почали, варто чекати снігопаду.

Зоряне небо прикмета того, що на наступний день вдарить лютий мороз.

Якщо ворони почали каркати - чекай хуртовини.

Чуючи, що скоро піде сніг, зайці далеко від своєї нори не тікають.

День ангела 14 грудня відзначають: Дмитро, Наум.