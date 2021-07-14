ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 14 липня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 05:46
Свято 14 липня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини Православні в цей день шанують святого Кузьму і Даміана (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

14 липня 2020 року святкується День Дем'яна і Кузьми. Вони були безсрібниками і жили в Римі за царя Карина.

Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Будучи майстерними лікарями, брати зцілювали хворих людей і худобу, не вимагаючи винагороди за свою працю, допомагали нужденним і своїми вчинками звернули багатьох в християнську віру. За свої справи Косма і Даміан отримали прізвисько безкорисливі лікарі. Однак знайшлися недоброзичливці, які обмовили братів; безсрібники були безжально вбиті.

На Русі в цей день в самому розпалі був сінокіс. З цього приводу говорили:" Кузьма-Дем'ян ні світло, ні зоря встають, баб на покіс ведуть";"Кузьма і Дем'ян прийшли — ми на покіс пішли".

Також наші предки вважали, що малинове варення, зварене в цей день, буде дуже смачним.

Головні прикмети цього дня

  • Зірки сильно мерехтять 14 липня – буде негода.
  • Якщо на Дем'яна і Кузьму прополоти город, то бур'янів не буде.
  • Соловей продовжує співати 14 липня – літо буде довгим.

Що не можна робити в цей день

  • У це свято заведено подавати милостиню. Однак ні в якому разі не можна заглядати в очі тому, кому даєте гроші. Інакше - бути біді.
  • Не можна сваритися з ближніми.

Іменинники цього дня - Ангеліна, Арсен, Василь, Дем'ян, Кузьма, Никодим, Никон, Петро, Тихон. Не забудьте привітати їх з днем ангела!

Читайте LITE в Google News
Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь: вдарять морози і піде сніг
Синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь: вдарять морози і піде сніг