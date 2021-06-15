Свято 15 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
15 червня українці вшановують пам'ять Патріарха Никифора (Константинопольського), який народився в Константинополі в родині імператорського секретаря.
Нижче в нашому матеріалі ми розповімо про головні традиції і табу цього дня. Також нагадаємо, хто в цю дату іменинник.
Його батько постраждав за іконошанування при імператорі Костянтині V Копронімі і помер у вигнанні в Нікеї. Никифор був сановником при дворі імператриці і брав участь у роботі сьомого Вселенського Собору.
Пізніше він пішов у Мідікійський монастир, але постриг прийняв тільки після смерті патріарха Тарасія і був зведений на патріарший престол. Никифор був ревним захисником іконошанування і в 815 році був засланий в Монастир святого Феодора на березі Босфору, де помер у 828 році.
У 847 році були знайдені мощі Патріарха Никифора, які вважаються нетлінними. Їх перенесли в Константинополь і поклали на один день в храмі святої Софії, а потім перенесли в храм Святих Апостолів. На сьогодні рука святителя зберігається в Хіландарському монастирі на Афоні.
Головні прикмети цього дня
- Хороша погода протримається кілька днів, якщо вночі і вранці тихо.
- Горобці б'ються і граються - також чекайте гарної погоди найближчим часом.
- Спів солов'я протягом всієї ночі віщував погожий день.
- А ось якщо вітер посилюється - йде негода і дощ.
Крім того, вважалося, що в Никифорів день найвдаліший час заготовлювати дубову кору для дублення шкіри.
Головні заборони цього дня
- У цей день будьте доброзичливі і не кричіть на близьких. Сварки сьогодні принесуть нещастя.
- Гострими предметами користуйтеся по мінімуму, є ймовірність поранитися.
- Ставтеся відповідально до своїх обіцянок.
Є ще один важливий момент, про який пам'ятали предки - в цей день не можна говорити погано про пішли в інший світ. Не варто за ними плакати і страждати. В іншому випадку їх будуть відвідувати уві сні померлі родичі і дошкуляти розповідями. Причому такими, що плакати доведеться і вдень, і вночі.
Іменини 15 червня відзначають Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Іуліанія, Данило. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.
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