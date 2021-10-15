Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі свято має назву Кіпріанів день, Купріян і Устинія. Дата вважається повною небезпек - адже за повір'ями в цей день нечиста сила особливо активна і намагається завдати максимальної шкоди слабким вірою людям, аж до позбавлення життя. Тому наші предки звертали особливу увагу на правила і традиції у свято, молили преподобних про заступництво і захист від злих чар.

За церковними легендами, Кипріан і Юстина жили в III столітті в Антіохії (сучасна Сирія) і спочатку були язичниками. Дівчина під враженням від почутої проповіді прийняла християнство і навіть вмовила своїх батьків наслідувати приклад. Кипріян вважався головним жерцем і могутнім чаклуном, який опанував мистецтвом магії в найбільших центрах язичництва того часу і прославився силою управляти стихіями, викликати мерців, насилати хвороби і зазивати злих духів. Одного разу юнак Аглаїд, який безуспішно сватався до Юстини (Юстини), попросив мага приворожити християнку. Всі закляття Кипріяна, включаючи мор в місті, дівчина змогла відвести за допомогою молитви Господу і суворого посту.

Чародій, за переказами, зрозумів все безсилля чорної магії перед Богом, розкаявся і теж прийняв християнство, і навіть через рік став єпископом. Обох за навернення багатьох язичників у віру відправили до Нікомедії, де римський імператор Діоклетіан наказав їх стратити. Воїн Феоктист, побачивши муки праведників, також став християнином, і разом з Кипріяном і Юстиною в 304 році був убитий.

Історія про мучеників була дуже популярна в Середні століття в Європі і знайшла відображення в різних творах мистецтва. Вважають також, що вона вплинула на створення легенди про Фауста.

15 жовтня в народі на Кипріянів день вірили, що біси полюють за душами людей, у яких або похитнулася віра, або розум затуманений частим вживанням спиртного. Предки говорили, що злі духи можуть довести людину до відчаю і підштовхнути до суїциду.

Вважалося, що чорти можуть ходити по вулицях у вигляді незнайомців або перевтілюватися в бродячих тварин. Звідси пішло важливе правило - в цей день не пускати в свій будинок чужих людей або звірів, бо вони можуть привести за собою хвороби і пристріту.

Потрібно сказати, що від порчі і заклять чоловіки просили заступництва у Кипріяна, а жінки - Юстини. Православні ходили до церкви і ставили свічки перед іконами, говорили спеціальні молитви-тропарі.

Головні прикмети цього дня:

Якщо 15 жовтня з'явився іній, значить встановиться сонячна суха погода;

Холодний вітер з дощами у святковий день обіцяв сильні морози взимку;

Якщо в Кипріянів день листя з дерев швидко опадає, значить потрібно чекати швидких холодів і негоди;

Якщо в цей день випав сніг - зима прийде зовсім скоро;

Ще одним передвісником зимової холоднечі називали східний або північний вітер в святковий день.

Що не можна робити в цей день

У цей день категорично не можна лихословити і лаятися

Не можна вживати спиртні напої

Не можна залишати маленьких дітей без нагляду - можуть налякати біси.

День ангела 15 жовтня святкують: Олександра, Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір.