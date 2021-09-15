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Свято 15 Вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

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Середа 15 вересня 2021 05:49
Свято 15 Вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У цю дату християни вшановують праведника Мамонтія, а також батьків мученика Феодота і Руфіну.

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі свято називали день Мамонтія, або Мамонт Вівчарник, козячий рід, а ще Федот і Руфіна. Наші предки присвячували день догляду за вівцями і козами (Мамонт за церковними переказами вважається покровителем цих тварин), готували багаті частування з головними стравами, проводили особливі обряди і дотримувалися певних правил, щоб не накликати на себе хвороби і невдачу.

У День Мамонтія заборонялося виганяти худобу з двору на пасовище, інакше тваринам загрожували хвороби. Також вважалося, що 15 вересня в траві багато змій, особливо біля води, і вони могли вкусити не тільки кіз і овець, а й нападали на людей - тому в цей день не ходили босоніж.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода на Мамонтія буде, така і всю осінь протримається;
  • Якщо на Вівчарника буде червоний захід, то незабаром прийдуть морози;
  • Якщо в цей день піде дощ, що восени опадів буде мало;
  • Хто в День Мамонтія купить що-небудь, то незабаром позбудеться цієї речі.

Що не можна робити в цей день

  • Їсти молочні продукти. Бо Мамонтій вважається покровителем кіз і корів, краще утриматися від вживання продуктів, пов'язаних з ними. Інакше можеш накликати нещастя.
  • Відмовляти в допомозі.
  • Байдикувати.
  • Нити і скаржитися.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло

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