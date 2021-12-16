Свято 16 грудня: що строго заборонено сьогодні робити, прикмети
16 грудня 2021 року відзначається день Іоанна Мовчальника.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді удача вам посміхнеться. За легендою, святий отримав від Бога дар цілителя і постійно допомагав хворим людям.
Відзначається, що Іоанн Мовчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе Письмо і вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн весь свій спадок роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.
В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив на самоті 9 років, харчуючись тільки травами.
Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить її від негараздів.
До речі, у стародавні часи люди вірили, що мовчання в цей день не тільки позбавить від негараздів, але і принесе велику удачу.
Мисливці ж в цей день виходили в ліс, щоб визначити, скільки триватиме спокійний час — по тому, як високо на гілках білка ховає грибні запаси.
Прикмети цього дня:
- Снігурі 16 грудня цвірінькають під вікном - чекайте відлиги.
- Спостерігаєте падіння "зірок" - чекайте холоднечі.
- Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.
- Кішка тисне до батареї - до морозу.
Що не можна робити в цей день:
- Ні в якому разі не вникайте в конфлікти з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки триватимуть протягом року.
- Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.
- Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.
- Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.
- Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже швидше за все, ви його не зможете виконати.
16 грудня іменини у Сави, Миколи, Андрія, Івана, Георгія. Привітайте цих людей з днем ангела!