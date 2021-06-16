Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини

16 червня православна церква вшановує пам'ять мученика Лукіана Бельгійського. Свято називали "вітряком" тому, що у напрямку вітрів в цей день судять про майбутню погоду і врожайності.

Про всі прикмети і заборони читайте нижче в нашому матеріалі. Також ми розповімо, хто в цю дату іменинник.

Лукіан жив у I столітті в Римі. До зустрічі з апостолом Петром він був язичником. Після смерті свого наставника Лукіан вирушив до Італії проповідувати Слово Боже. Там Папа Климент висвятив його в єпископи. Він заручився згодою святого Діонісія, члена ареопагу (вищого судилища в Афінах) і відправив Лукіана серед інших нести світло християнства на захід.

Лукіан перебував у Бельгії, коли його наздогнав указ римського правителя Доміціана зраджувати мукам і страти всіх, хто відмовляється здійснювати жертвопринесення. Доставлений на суд імператора, він сміливо сповідав віру в Ісуса Христа, за що його висікли батогом і обезголовили. У ту ж мить над тілом розлився небесне світло. Лукіан встав, взяв свою голову, дійшов до місця, обраного для поховання, і ліг там.

Головні прикмети цього дня:

Ранковий туман по воді біжить - до ясного погожого дня.

Сови кричать, значить, скоро почнеться негода.

Проливний дощ, до великого врожаю грибів.

Якщо гроза виникла, поганий сінокіс очікує людей.

Вихор піднімається до неба і осідає, найближчими днями не чекайте ясної погоди.

Що не можна робити в цей день:

Не можна лаятися і лихословити.

Не можна заздрити.

Іменинники цього дня: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела!