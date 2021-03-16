Свято 16 березня: що потрібно зробити для удачі, головні заборони і іменинники

16 березня в Україні святкують день пам'яті мучеників Василіска, Клеоніка і Євтропія, які народилися в Амасьї.

Будучи християнами, вони були представлені перед Асклепіодотом, який був правителем міста.

Всупереч жорстоким побиттям, їм було послано бачення Господа і святого Феодора Тирона. Після цього вони відразу ж зцілилися від усіх ран, що здивувало язичників. Спостерігаючи за цим дивом вони звернулися до Христа, за що були страчені.

Асклепіодот усвідомив, що силою звернути в язичництво святих не вийде, тому вирішив використовувати лестощі, вмовляння й обіцянки. Святі визнали його спробу жалюгідною й у відповідь лише розсміялися, після чого молитвами змусили перекинутися статую Артеміди, ніж засудили себе до кривавого мучеництва.

Святих прив'язали до високих дерев'яних кілків, які врили в землю, і обливали киплячою смолою. Вранці 3 березня Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска відправили в Комани Абхазькі, де утримували у в'язниці.

Пізніше мученик постав перед правителем Агріппом, який велів йому принести жертву язичницьким богам. Святий відмовився, за що і поплатився життям. Мощі мученика поховали на зораному полі християни.

Люди вважали, що Євтропій сніг топить, а тому зверталися до сонця з проханням розтопити сніг на полях, щоб вдосталь просочити їх вологою. На думку слов'ян, в цей день ведмеді прокидаються від зимової сплячки і вилазять з барліг, а тому в ліс краще не ходити. Прикмети на Євторопіїв день підкажуть погоду на найближчий час:

Головні прикмети цього дня:

Різкий і яскравий грім віщує сонячну погоду;

Якщо вибігти 16 березня на вулицю - обов'язково розбагатієш;

Якщо весняний грім рибу під льодом застане - чекай великий улов;

Перший грім з півночі - до холодного літа. Якщо він прогримів вранці, то влітку буде нестійка погода.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не рекомендується брати і давати в борг;

Не потрібно після полудня виносити з хати сміття - разом з ним піде благополуччя, сімейна гармонія і достаток.

Не можна лаятися, лихословити, хвалитися і скупитися. Краще дати милостиню просить, або допомогти друзям.

Не дозволяється братися за гострі предмети.

Іменинники 16 березня

В цей день свої іменини святкують: Василіск, Конон, Марфа, Михайло, Севастян.