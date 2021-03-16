Свято 16 березня: що потрібно зробити для удачі, головні заборони і іменинники
16 березня в Україні святкують день пам'яті мучеників Василіска, Клеоніка і Євтропія, які народилися в Амасьї.
Всі прикмети і заборони цього дня - читайте в нашому матеріалі.
Будучи християнами, вони були представлені перед Асклепіодотом, який був правителем міста.
Всупереч жорстоким побиттям, їм було послано бачення Господа і святого Феодора Тирона. Після цього вони відразу ж зцілилися від усіх ран, що здивувало язичників. Спостерігаючи за цим дивом вони звернулися до Христа, за що були страчені.
Асклепіодот усвідомив, що силою звернути в язичництво святих не вийде, тому вирішив використовувати лестощі, вмовляння й обіцянки. Святі визнали його спробу жалюгідною й у відповідь лише розсміялися, після чого молитвами змусили перекинутися статую Артеміди, ніж засудили себе до кривавого мучеництва.
Святих прив'язали до високих дерев'яних кілків, які врили в землю, і обливали киплячою смолою. Вранці 3 березня Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска відправили в Комани Абхазькі, де утримували у в'язниці.
Пізніше мученик постав перед правителем Агріппом, який велів йому принести жертву язичницьким богам. Святий відмовився, за що і поплатився життям. Мощі мученика поховали на зораному полі християни.
Люди вважали, що Євтропій сніг топить, а тому зверталися до сонця з проханням розтопити сніг на полях, щоб вдосталь просочити їх вологою. На думку слов'ян, в цей день ведмеді прокидаються від зимової сплячки і вилазять з барліг, а тому в ліс краще не ходити. Прикмети на Євторопіїв день підкажуть погоду на найближчий час:
Головні прикмети цього дня:
- Різкий і яскравий грім віщує сонячну погоду;
- Якщо вибігти 16 березня на вулицю - обов'язково розбагатієш;
- Якщо весняний грім рибу під льодом застане - чекай великий улов;
- Перший грім з півночі - до холодного літа. Якщо він прогримів вранці, то влітку буде нестійка погода.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не рекомендується брати і давати в борг;
- Не потрібно після полудня виносити з хати сміття - разом з ним піде благополуччя, сімейна гармонія і достаток.
- Не можна лаятися, лихословити, хвалитися і скупитися. Краще дати милостиню просить, або допомогти друзям.
- Не дозволяється братися за гострі предмети.
Іменинники 16 березня
В цей день свої іменини святкують: Василіск, Конон, Марфа, Михайло, Севастян.
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