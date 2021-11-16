Свято 16 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Ганна була дочкою князя Київського Всеволода Ярославича (1078-1093 роки) і грецької царівни. Дівчина була заручена з сином візантійського імператора Костянтином Дукою, але шлюб не відбувся, оскільки нареченого насильно постригли в ченці. Тому Ганна присвятила себе служінню Господу.

У цей день наші предки пильно спостерігали за погодою, а дівчата бралися за рукоділля.

Головні традиції цього дня

У цей день за традицією дівчата проводили вечори за рукоділлям, а господині готували різноманітні страви із заморожених ягід.

Вважалося, що 16 листопада на землю спускається нечиста сила, щоб подивитися, як живуть люди. Тому люди без крайньої потреби не залишали свої будинки і уникали людних місць.

За старих часів вірили, що якщо на Ганну немає снігу, то наступний рік буде неврожайним. У народі говорили: "Ганна без снігу - не чекай хліба". Але після цього дня дуже ймовірні снігопади.

Що строго заборонено робити на Ганну холодну

У цей день категорично не можна працювати вагітним жінкам, сьогодні вони повинні тільки відпочивати і насолоджуватися. Наприклад, смачною їжею, приємним проведенням часу.

Крім того, сьогодні протипоказані прання, прибирання та ремонтні роботи, інакше накличете біду в будинок.

Головні народні прикмети 16 листопада

Якщо сьогодні трапиться мороз, то в цілому зима буде тепла.

Якщо миші активно риють норки - грядуть міцні морози, а якщо сніг лежить, але листя з дерев ще не опало, то врожаю хорошого по весні чекати не доведеться.

Якщо дрова сильно тріщать в печі - до негоди.

Іменини 16 листопада святкують Богдан, Федір, Павло, Федот, Сергій, Кузьма, Василь, Євдокія, Анна, Петро. Привітайте цих людей з днем ангела!