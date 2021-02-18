Свято 18 лютого: прикмети і заборони у день Гафії

18 лютого 2020 року християни згадують святу мученицю Гафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн. Народилася Гафія в дуже багатій родині.

Про неї дізнався місцевий мер і наказав воїнам привести її до нього. Градоначальник намагався обманом залучити Гафію до язичницької віри, але вона відмовилася і сказала, що вірить тільки в Христа.

Її засудили до тяжких тортур, але в першу ж ніч після мук до Агафії прийшов апостол Петро і дивом зцілив її рани. Потім тортури продовжилися, Всевишній навів землетрус, і перелякані жителі звернулися до мучителя з вимогою припинити знущання над Агафією. Мер міста відправив її назад у в'язницю, де вона і померла.

Наші предки вірили, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому їй молилися про здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і порчі. Також 18 лютого – день поминання мертвих. Потрібно помолитися в храмі за їх душі.

Головні прикмети цього дня:

Морозний день – весна скоро прийде і буде теплою.

Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.

Якщо вдаряє мороз – літо буде дуже спекотним і спекотним.

Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася – скоро прийде весна.

Якщо на вулиці стоїть морозна погода, - літо буде тепле і без дощів.

Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.

Що категорично заборонено робити в цей день:

У цей день заборонено сваритися і лаятися.

Не знаходиться в брудному будинку або квартирі, необхідно все прибрати.

Іменинники цього дня – Агафія, Макар, Федосій.