Свято 18 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Православні в цей день вшановують день Єлизавети і Захарія, християнських праведників і пророків, батьків Іоанна Хрестителя.

Що заборонено робити сьогодні, які традиції і прикмети важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Також віруючі в цей день вшановують пам'ять мученика Афанасія Брестського. У народі в свято проводили спеціальні обряди і дотримувалися важливих правил, а порушників за повір'ями могли чекати не тільки хвороби, а й погибель.

Наші предки на Єлизавету і Захарія, які за біблійними легендами володіли даром передбачення, влаштовували ворожіння.

Вважалося, що 18 вересня для цих цілей є дуже вдалим днем, і до відунів часто ходили за порадою і, щоб дізнатися майбутнє.

Примітно, що сам святковий день частіше називали нещасливим. Річ у тому, що побутували суворі правила, за неповагу до яких легковажні могли сильно поплатитися.

Вірили, що 18 вересня з лісу до людей виходить Кумоха - так називали лихоманку - і нападає на жінок. Прогнати недугу можна було за допомогою березового віника. Люди обтрушували їм не тільки себе, але і свій будинок, в якому потрібно було також навести порядок. Вважалося, що після такої операції хвороби не підступлять до людини і його сім'ї цілий рік.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день пожовкли листя раніше покладеного, то осінь буде ранньою, а зима дуже суворою;

Якщо на Єлизавету і Захарія багато ягід на горобині, то осінь буде дощова;

Все, що напаскудили в день Єлизавети і Захарія, обов'язково скоро збудеться.

Що не можна робити в цей день

На Захарія не можна займатися пранням.

18 вересня не можна давати будь-які клятви, тому що людина, яка порушить обітницю, не стримає обіцянки, обов'язково загине.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Олексій, Гліб, Давид, Юхим, Захар, Максим, Федір, Єлизавета, Іраїда, Раїса, Афанасій. Привітайте їх з днем ангела!