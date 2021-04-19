Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети
Православні у цей день вшановують пам'ять святого Серапіона (колаж РБК-Україна)
18 квітня православні вшановують пам'ять святого Серапіона.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
У народних прикметах згадували два імені: Євстихия та Веремія, які і використали в повір'ях. Тихий день обіцяв великий урожай ярих і гороху, вітряний до раннього посіву без врожаю.
Сни, які наснилися іменинникам, обіцяють обов'язково збутися, іншим же протягом восьми днів.
Ворожіння сьогодні збуваються не раніше, ніж через 6 років, тому іноді цей ритуал треба перенести, наприклад, на завтра.
Головні прикмети цього дня
- Вдень тихо, безвітряно — до раннього збору зернових.
- Початок сокоруху у дерев — до приходу хорошої погоди.
- Якщо ранок оповите туманом, значить встановиться суха погода до самого кінця квітня.
- Безвітряно – чекай рясного врожаю ярих та озимих.
- За ворониним гніздом можна визначити, чи буде сильне повінь. Якщо гнізда свити високо, то готуйся до сильних розливів.
- Якщо курки рано зійшли з сідала, літо буде погане. Довго сидять — до хорошої літньої погоди.
- Качки низько біля води звили гнізда — до сухого літа, чим далі від води — тим гірше погода буде.
- Качки повернулися з зимівлі вгодованими — до холодної затяжної весни.
Що не можна робити в цей день
- прати, шити, прибирати;
- не можна працювати на городі;
- не можна сваритися і з'ясовувати відносини;
- не можна викидати сміття після заходу сонця.
Іменини 19 квітня відзначають Євтихій, Веремій, Мефодій, Платоніда.
Як ми писали раніше, Ляшко розповів українцям перед святами, чи варто планувати відпочинок закордоном.