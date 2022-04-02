Свято 2 квітня: що категорично не можна робити в день Світлани, основні прикмети
2 квітня за православним календарем відзначають день Фотіньї Колодязниці (Фотинії Самарянки), Світлани - в сучасній інтерпретації. Згідно з Біблією, це та сама жінка, у якої Ісус Христос попросив води з колодязя Якова.
Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Що потрібно зробити в цей день
Вважалося, що на Фотінью вода набуває цілющих властивостей. Обов'язково в цей день потрібно було вмиватися водою з колодязя - так можна було вилікуватися від різних недуг.
У Світлани можна попросити допомоги про здоров'я іншим чином. Напишіть молитву на листочку, загорніть в тканину і дайте хворому, щоб він носив її три або дев'ять днів. Після чого записку потрібно спалити на свічці.
Що не можна робити в день Світлани
Сьогодні не варто злитися, випромінювати негативну енергетику, думати про погане і затівати сварки.
Не рекомендується при приготуванні їжі використовувати "вчорашню" воду - наприклад, що залишилася з вечора в чайнику або каструлі. Так можна позбутися життєвих сил.
Щоб не було проблем з боку шлунково-кишкового тракту, не варто різати сиру курку - її неодмінно потрібно готувати цілком.
Не розповідайте про свої плани і не діліться ідеями з іншими. Інакше їх не вдасться реалізувати, а на шляху вас чекають перешкоди.
Не можна 2 квітня перераховувати свої накопичення і перебирати запаси - від цього вони тільки скоротяться.
Важливі прикмети 2 квітня:
- Якщо вночі зірок не видно, буде тепло.
- Дощ пішов - восени буде багато грибів.
- Якщо кішка клубком згортається і ніс ховає, то скоро похолодає. На вулицю проситься - до теплих і сонячних днів.
- Вдень жарко, а вночі холодно - найближчі дні будуть погожими.
- Сині хмари - до тепла і дощу.
У кого іменини 2 квітня
Іменини 2 квітня відзначають Світлана, Олександра, Анатолій, Василь, Віктор, Микита, Сергій. Привітайте цих людей з днем ангела!
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