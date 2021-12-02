Свято 2 грудня: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини

2 грудня 2021 року православні шанують пам'ять святого Авдія, який є одним з дванадцяти малих пророків.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з доданням, Авдій жив приблизно в період розгрому єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава.

На той момент навколо панувала розпуста і лише він вів при цьому максимально праведний спосіб життя. Далі в державі почали організовувати гоніння щодо християн, і Авдій став допомагати прихильникам своєї віри. Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. За свої старання і допомогу ближнім Авдій отримав дар пророцтва.

Вважається, що Авдій протегує сімейному благополуччю і домашньому господарству. Тому, щоб захистити свій будинок від нечисті, українцям радять постукати обухом сокири по віконних рам і дверних одвірків.

Головні прикмети цього дня

Сніговий день з сильним вітром - чекай тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами - очікуй багатого врожаю в наступному році.

Ясне небо - чекай морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.

Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного - найближчим часом погода зіпсується.

Буцається скотина - чекай хуртовини.

Корови ніс з ясел показують - погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня

Не рекомендується без потреби виходити з дому. Є повір'я, що в цей день на вулиці вирує нечисть.

Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з ворогами.

Іменинники цього дня - Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір. Привітайте цих людей з днем ангела!