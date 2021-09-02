Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
2 вересня в православному календарі вшановують пам'ять пророка Самуїла.
Що можна і не можна робити сьогодні, важливі традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.
Самуїла вважають покровителем чоловіків і до нього звертаються за допомогою в різних випадках. А ось за народним календарем, сьогодні - день Самуїла.
У цей день господині намагалися всіляко догодити чоловіка. Також у Самуїла просили гарної погоди взимку і багатого врожаю в наступному році. Саме в цей час було багато грибів, тому селяни відправлялися в ліс.
Головні традиції цієї дати
Жінки накривали багатий стіл, щоб господар будинку смачно поїв і залишився задоволений. Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картопля з грибами.
У цей день у селян було багато завдань і турбот. Вони просили гарної погоди, щоб встигнути прибрати урожай, бо зима була вже на носі.
На Самійлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться. А ось нові знайомства в цей день заводити не слід.
Що не можна робити в цей день
- У цей день треба постаратися обійтися без криків, сварок та інших конфліктів, щоб не псувати собі і партнеру "чоловічий" день.
- Залишати дитину одну в кімнаті навіть на нетривалий час. Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей.
- Не можна також стригти сьогодні волосся - вважалося, що так можна вкоротити собі долю.
Головні прикмети цього дня
- Свататися, робити пропозицію одружитися/зустрічатися, гуляти весілля.
- Вважається, що в цей день потрібно ходити в гості і запрошувати близьких в гості до себе. Так ти покличеш удачу і благополуччя на цілий рік.
- Багато жолудів цього року на Самуїла - зима буде холодною;
- Горобина вродила рясно - зима буде лютою і сніжною;
- Журавлі летять високо - до теплої осені.
День ангела 2 вересня відзначають чоловіки з іменами Володимир, Віктор, Євстафій, Іоанн, Максим, Самуїл, Тимофій, Федір, а також жінки на ім'я Руфіна. Привітайте їх з іменинами!
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