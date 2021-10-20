Свято 20 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

20 жовтня православні шанують святих мучеників Сергія і Вакха, які жили в III столітті і не побоялися катувань і жорстокої страти за те, що не побажали зректися віри в Ісуса Христа.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі у свята інша назва - Сергій зимовий або Зазимки, і в цей день зустрічали холод. Дата пов'язана з низкою звичаїв і має правила і заборони, які предки боялися порушувати, щоб не накликати на себе хвороби і невдачу.

Як свідчать церковні перекази, Сергій і Вакх були воїнами Римської імперії і користувалися розташуванням і повагою імператора Максиміана. Коли з'ясувалося, що офіцери насправді християни, той спочатку умовляннями і обіцянками, а після і погрозами намагався змусити їх відмовитися від віри і вклонитися ідолам. Але все було марно - Сергій і Вакх залишалися непохитні і приносити язичницьким богам жертви відмовлялися. Тоді імператор відправив їх до правителя Сирії Антіоха, відомого своєю нетерпимістю до християн. Праведники були по-звірячому закатовані - Вакха забили бичами до смерті, а Сергій після тривалих тортур був обезголовлений.

Мощі святих мучеників спочатку перебували в Ресафі, а потім були перенесені до Венеції, де зберігаються і донині.

Традиції і заборони на Сергія зимового:

Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і тільки після цього за сніданком збиралася вся сім'я. Вважалося, що тоді тварини - від коня і корови до кота і собаки завжди будуть здоровими.

У цей день вважалося, що піч повинен розтопити наймолодший в сім'ї.

У цей день господині за повір'ями не повинні працювати з тістом - вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір'ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені і головного болю, а також притягував достаток в будинок

У цю дату не укладали шлюби - цей день вважався не сприятливим для весілля. Вагітні не хотіли народжувати в цей день, через те, що боялися, що все пройде погано то дитина буде з жахливою долею.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в це свято випав сніг, але на деревах ще залишилися листя, значить він скоро розтане, і холоди прийдуть пізніше - на Матрону.

Якщо спокійна і хороша погода в цей день - чекайте тепла ще три тижні.

Якщо на свято місяць блідий - скоро будуть сніг і морози;

На свято часто говорили" Сергій зиму зустрічає", і після цього дня холоду поступово посилювалися, а світловий день ставав коротшим.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна нічого пекти, тобто працювати з тестом

Не можна приймати подарунки від кого-небудь

Не можна скаржитися на життя.

Іменини у Макара, Земовіта, Івана і Никанора. Привітайте цих людей!