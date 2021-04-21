Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
21 квітня 2020 року всі православні християни згадують святого Іродіона.
Всі головні прикмети та заборони ми зібрали нижче в нашому матеріалі. Також повідомимо про те, у кого 21 квітня іменини.
Також у народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родивоном.
Зазначимо, що Іродіон був одним із апостолів "від сімдесяти", єпископом, родич апостола Павла. Разом з Петром і Павлом Іродіона стратили за віру в Ісуса Христа при римському імператорі Нероні.
В цей день наші предки дивилися на погоду і визначали, яким буде майбутнє літо. Люди вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися водою з джерела і пити її.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо вечір видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.
- Якщо день сонячний – літо настане скоро.
- Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.
- Хмари і туман цього дня передвіщають "мокре" літо, а також неврожайний рік.
- Якщо на якихось річках до цього дня залишився лід, саме сьогодні він повністю йде.
- Починає активно рости трава.
- В цей день стартує оранка.
не можна робити в цей день:
- 21 квітня можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.
- Не плануйте рибалку - кльову не буде.
Іменини сьогодні відзначають: Иродион, Нифонт, Марія, Іван і Сергій.
Як ми раніше писали, Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.