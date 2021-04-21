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Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 05:29
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник У цей день наші предки дивилися на погоду (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

21 квітня 2020 року всі православні християни згадують святого Іродіона.

Всі головні прикмети та заборони ми зібрали нижче в нашому матеріалі. Також повідомимо про те, у кого 21 квітня іменини.

Також у народі цей день називають днем Вадима Ключника, Родивоном.

Зазначимо, що Іродіон був одним із апостолів "від сімдесяти", єпископом, родич апостола Павла. Разом з Петром і Павлом Іродіона стратили за віру в Ісуса Христа при римському імператорі Нероні.

В цей день наші предки дивилися на погоду і визначали, яким буде майбутнє літо. Люди вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було заведено вмиватися водою з джерела і пити її.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо вечір видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.
  • Якщо день сонячний – літо настане скоро.
  • Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.
  • Хмари і туман цього дня передвіщають "мокре" літо, а також неврожайний рік.
  • Якщо на якихось річках до цього дня залишився лід, саме сьогодні він повністю йде.
  • Починає активно рости трава.
  • В цей день стартує оранка.

не можна робити в цей день:

  • 21 квітня можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.
  • Не плануйте рибалку - кльову не буде.

Іменини сьогодні відзначають: Иродион, Нифонт, Марія, Іван і Сергій.

Як ми раніше писали, Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.

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