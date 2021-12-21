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Свято 21 грудня: що заборонено сьогодні робити, а що потрібно зробити дівчатам

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Вівторок 21 грудня 2021 05:57
Свято 21 грудня: що заборонено сьогодні робити, а що потрібно зробити дівчатам Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

21 грудня 2021 року в народі і православної церкви вшановують пам'ять Анфіси Римської.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

За повір'ям, у цей день всім дівчатам треба займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Рекомендується це робити на самоті.

Анфіса Римська шанується православною церквою як мучениця. Свята жила в Римі, її хрестив святитель Амвросій Медіоланський. Анфіса відмовилася від пропозиції дружини римського градоначальника прийняти аріанство (єресь, догмати якої, на відміну від канонічного християнства, стверджують нерівність у Святій Трійці Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа) і була спалена.

Традиції дня

Вважалося, що цей день дівчата повинні присвятити роботі руками. Саме в цей день починалася Підготовка до весілля, яка святкувалася в наступному році. Дівчата починали прясти і вишивати, зображуючи поширені символи-ромби, які символізували родючість. Наші предки вірили, що такий орнамент здатний принести в будинок щастя.

У цей день потрібно молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти в собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих.

Також в цей день прийнято було надягати шовкову нитку на зап'ясті. Вважалося, що вона допоможе захиститися від негативу.

Якщо почати займатися новою справою в цей день-то воно буде успішним.

Що не можна робити 21 грудня

  • Постарайтеся ні з ким не сваритися і не входити в конфлікти, адже в цей день вашому недругу вас найлегше наврочити.
  • Не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.

Народні прикмети на 21 грудня

  • Якщо 21 грудня птахи під дахом ховаються - чекайте заметіль.
  • Синиці з самого ранку цвірінькають - прикмета до того, що вночі вдарить мороз.
  • Тихий і морозний день - зима буде м'якою і сніжною.
  • Снігопад віщує дощове літо.
  • Почалася хуртовина - влітку буде багато опадів.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво, і чи доведеться відпрацьовувати.

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