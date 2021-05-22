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Свято 22 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

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Субота 22 травня 2021 05:53
Свято 22 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини У цей день віруючі вшановують пам'ять Миколи Чудотворця (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

22 травня православні християни вшановують пам'ять Миколи Чудотворця з грецької колонії Патара.

У нашому матеріалі ми розповімо, що можна, а що не можна робити в цей день і про всі його прикмети.

Микола прославився тим, що протегував купцям і морякам. Після смерті святого його тіло почало мироточити й стало об'єктом паломництва.

На Русі святого Миколая вважали одним з найголовніших покровителів і заступників. У народному календарі дата значиться як Нікола весняний, Миколин день.

До речі, день Миколи Чудотворця відзначається два рази на рік: 19 грудня – День Святого Миколая, і влітку – 22 травня.

Селяни називали день весняним, теплим, травним. З цієї дати чекали настання справжнього тепла. Найголовнішою прикметою 22 травня був дощ: якщо він був, люди вважали, що бути хорошому врожаю.

Головні прикмети цього дня:

  • Жаби почали квакати - прикмета того, що буде багатий урожай вівса.
  • Вільха зацвіла - пора сіяти гречку.
  • Наступного дня після Миколая йде дощ - літо буде дощовим і холодним.
  • Зграї шпаків неспокійно перелітають з одного поля на інше — до зміни погоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цю дату не можна сумувати.
  • Категорично не можна лаятися.
  • Ні в якому разі не можна згадувати погане.
  • Не можна відмовляти тому, хто просить про допомогу.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Василь, Йосип.

Як ми раніше писали, з'явився важливий календар дат на червень.

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