Свято 23 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
23 жовтня православні вшановують пам'ять великомучеників Євлампія і Євлампії.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Мученики були братом і сестрою і померли в 303 році від рук гонителів.
Прочитавши указ імператора Максиміана (284-305) про засудження кожного християнина на смертну кару, Євлампій обурився, що імператор замість боротьби з ворогами країни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і вимагали, щоб він відрікся від Бога. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечений залізний одр. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса Святий вигукнув: "Ім'ям Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, пади на землю і звернися в прах!".
Ідол з гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: "Єдиний Бог християнський, великий і сильний!" Святий знову був узятий на муки. В цей час сестра страждальця Євлампія з'явилася перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: "Не забійся, сестра, що вбивають тіло, душі ж не можуть вбити". Після тортур мучеників кинули в розпечену піч, Але Господь і від вогню зберіг їх. Відомо, що брата обезголовили, а сестра померла від мук.
На Євлампія день значно зменшується. Наші предки говорили:"Євлампій лучину відщеплює, вогонь роздуває і потемки висвітлює".
Зазвичай в цей день розщеплювали поліна на лучину. Скіпи встановлювали в спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої скіпи отримало назву светець.
Зазвичай по погоді цього дня визначали, якою буде зима.
Головні прикмети на Євлампія
- Якщо на Євлампія сльота і бруд, то сніг не випаде до самої Казанської (4 листопада).
- Якщо в цей день мороз не вдарив, то зима не настане в найближчі чотири тижні.
- Якщо протягом дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.
- Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.
- Вітер зі сходу або півночі – до похолодання.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не можна поєднуватися шлюбом - він вважається нещасливим.
- Не можна починати нові справи - буде невдача.
- Не робіть важливі покупки-речі будуть недовговічні.
День ангела 23 жовтня святкують: Андрій, Василь, Інокентій. Привітайте з іменинами цих людей!
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