Свято 24 квітня: головні прикмети і заборони цього дня, хто святкує іменини
24 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Антипа Пергамського, ще в народі цей день називають Антип-повінь або Антип-водогін.
Про всі прикмети і заборони цього дня, а також у кого в цю дату день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Відзначимо, що Святий Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова - улюбленого апостола Ісуса Христа. Він згадується в книзі "Нового Завіту" "Одкровення", яку написав Іоанн.
Наші предки в цей день виготовляли особливий цілющий напій. Для нього використовували воду з 7 святих джерел, додавали воду зі свого джерела, потім з молитвою перемішували і пили за здоров'я.
Головні прикмети цього дня:
- У цей день говорили, що "на Антипа води відкриваються". Якщо оживали струмки, джерела та інші водні джерела, то буде хороший урожай.
- Якщо в цей день на Антипа на річці залишався лід, це означало, що весна затягнеться.
- Заморозки в цей день означають, що холод буде триматися ще цілий місяць.
- Якщо вода на Антипа розіллється двічі, причому, вдруге - рясніше, пізній урожай буде краще раннього.
- Якщо вранці небо забарвлене в червоні тони - залишок весни буде дощовим і вітряним.
- Якщо на Антипа пішов дощ - влітку не буде грибів.
- Якщо зацвіла верба - чекайте швидкого тепла.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна ні в якому разі нічого сіяти й садити - нічого з цього не приживеться.
Іменини в цей день відзначають Антип, Іван і Яків.
Як ми писали раніше, синоптики моторошно налякали прогнозом погоди на травень.