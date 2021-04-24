ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 24 квітня: головні прикмети і заборони цього дня, хто святкує іменини

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 05:30
Свято 24 квітня: головні прикмети і заборони цього дня, хто святкує іменини Православні в цей день шанують святого Антипа (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

24 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Антипа Пергамського, ще в народі цей день називають Антип-повінь або Антип-водогін.

Про всі прикмети і заборони цього дня, а також у кого в цю дату день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Відзначимо, що Святий Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова - улюбленого апостола Ісуса Христа. Він згадується в книзі "Нового Завіту" "Одкровення", яку написав Іоанн.

Наші предки в цей день виготовляли особливий цілющий напій. Для нього використовували воду з 7 святих джерел, додавали воду зі свого джерела, потім з молитвою перемішували і пили за здоров'я.

Головні прикмети цього дня:

  • У цей день говорили, що "на Антипа води відкриваються". Якщо оживали струмки, джерела та інші водні джерела, то буде хороший урожай.
  • Якщо в цей день на Антипа на річці залишався лід, це означало, що весна затягнеться.
  • Заморозки в цей день означають, що холод буде триматися ще цілий місяць.
  • Якщо вода на Антипа розіллється двічі, причому, вдруге - рясніше, пізній урожай буде краще раннього.
  • Якщо вранці небо забарвлене в червоні тони - залишок весни буде дощовим і вітряним.
  • Якщо на Антипа пішов дощ - влітку не буде грибів.
  • Якщо зацвіла верба - чекайте швидкого тепла.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна ні в якому разі нічого сіяти й садити - нічого з цього не приживеться.

Іменини в цей день відзначають Антип, Іван і Яків.

Як ми писали раніше, синоптики моторошно налякали прогнозом погоди на травень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Великдень в Україні буде холодним і мокрим: прогноз синоптиків на травневі свята
Великдень в Україні буде холодним і мокрим: прогноз синоптиків на травневі свята