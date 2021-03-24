Свято 24 березня і його головні прикмети: що не можна робити в цей день, у кого день ангела
24 березня православні християни вшановують пам'ять святих Софронія і Юхима.
Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей день люди називали "пташиним", оскільки вважалося, що 24 березня перелітні птахи повертаються з теплих країв.
Православна церква в цей день вшановує священномученика Антипу. Раніше вважалося, що в цей період прилітають чайки й зяблики та починається рух соку у берези.
Юхим народився в сім'ї священика Михея і його дружини Ганни, які тривалий час не мали дітей і пообіцяли присвятити свою дитину Богові. Софроній у молодості був учителем словесності. Рано пішов у монастир - в лавру святого Феодосія, де познайомився і зблизився з Іваном Мосхом.
Народні прикмети на 24 березня
- Якщо сьогодні буде поривчастий і холодний вітер, значить весна буде прохолодною.
- Якщо всі птахи прилетіли практично в один і той же час, значить варто очікувати похолодання.
- Журавлі низько пролітають над землею - буде дощ.
- Побачити ластівку в цей день - до нещастя.
- Якщо лебеді сидять на ставках, значить прийде тепло.
Що можна робити сьогодні
На Юхима й Софронія часто співає перша зозуля. Якщо ви почуєте зозулю в цей день, то потрусіть гаманець з монетами, таким чином можна привернути удачу і багатство.
Що не можна робити 24 березня
- Сьогодні краще уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенести пломбування зубів на інший день, оскільки результат може бути невдалим.
- Не можна заздрити. Якщо ви сглазите людину, то вроки повернеться до вас бумерангом.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим та Іван.
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