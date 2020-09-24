Свято 24 вересня: що категорично не можна робити, прикмети дня

У цей день існує ряд прикмет і заборон

Яке сьогодні свято. 24 вересня православні вшановують святу мученицю Феодору Олександрійську. В народі свято має назву Федорин день, Федора і Федора осіння, і присвячувався день закінченню робіт у полі та на городі. Наші предки проводили в цей день обряди, ворожили про погоду на залишок осені і початок зими, виконували важливі правила і не порушували заборони.

За церковними переказами преподобна Феодора, бувши ще світською дамою одного разу не витримала спокуси, піддалася звідниці і вчинила перелюб, бувши заміжньою. Щоб спокутувати гріх, вона коротко обстригла волосся, одягла чоловічий одяг і відправилася під ім'ям Феодор в чоловічий монастир просити у Бога прощення. Християнська подвижниця прославилася вчиненням дива, і після смерті її зарахували до лику святих.

24 вересня християни вшановують пам'ять святої Феодори Олександрійської (Фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня

Якщо на Федори сильні сходи озимих, отже наступного року буде добрий врожай;

Якщо у цей день бджоли літають, то зима буде пізня;

Золотий колір в одязі в Федорин день притягує удачу;

Будь-яка брехня і хула на Федору швидко розкриється і принесе розплату тому, хто брехав.

У Федорин день більшість заборон стосуються саме жінок. Суворо заборонялося фарбувати губи і наносити макіяж, інакше погрожували довгі важкі хвороби.

Крім того, хвороби обіцяло миття голови 24 вересня, а також не можна стригти нігті і купувати новий одяг.

На свято вважалося дуже поганою прикметою, якщо дівчина забруднить поділ своєї спідниці - вірили, що після цього чоловік сильно зап'є і в родині будуть довгі сварки.

Враховуючи легенди про святу Феодоруі і те, що преподобна стала жертвою пліткарок і звідниць, наші предки в цей день уникали говорити погані слова про інших людей і вже тим більше наговорювати. У покарання за порушення цього правила нібито незабаром весь негатив повернеться їм же, причому помножений в рази.

Також в Федорин день намагалися нічого не підіймати з дороги і не забирати собі, бо "нічийна" річ могла передати новим господарям шкоду, надіслану лихими людьми та чаклунами.

24 вересня жінки традиційно влаштовували вечірки-"капусники", вони збиралися разом у будинку і готували страви з капусти, яка вважалася головним, корисним і цілющим продуктом в цей день, і при цьому ще "притягала" достаток. Старалися, щоб на Федору кожен в сім'ї спробував цей овоч, щоб запастися здоров'ям, вилікувати всякі болячки і розбагатіти.

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