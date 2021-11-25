Свято 25 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини
25 листопада 2021 року віруючі вшановують пам'ять Патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
З його фігурою пов'язують закінчення весільного періоду: наступні шлюби укладалися вже після закінченням зими – на Масляну. Іоанн милостивий з волі батьків одружився і мав дітей. Після смерті дружини і своїх дітей Іоанн став ченцем.
Іоанн Милостивий метою свого життя бачив милостиню і благодіяння нужденним. На початку свого служіння, Він наказав перерахувати всіх бідних і убогих, які були в Олександрії. Їх виявилося більше семи тисяч осіб. Всім нещасним святитель давав щоденне безкоштовне годування.
Народні прикмети в цей день
- Якщо до 25 листопада ще не похолодало – весна буде ранньою.
- Якщо в цей день народжується людина, то вона буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею або лікарем.
- Вранці спостерігається туман - ввечері будуть заморозки.
- Хмари пливуть проти вітру - чекайте найближчим часом снігопаду.
- Якщо 25 листопада випав сніг - значить він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.
Що можна робити в цей день
Робіть в цей день добрі справи. Вважається, що це обов'язково зарахується померлим родичам і поліпшить їх долю на тому світі.
Робіть покупки з друзями або рідними. Покупки, зроблені в цей день, будуть вдалими і довго прослужать.
Батькам треба молитися за своїх дітей, які часто взимку хворіють. Молитви Іоанна Милостивого вбережуть дітей від захворювань.
Прислухайтеся до порад, які будуть давати вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
Що не можна робити в цей день
- Не варто купувати взуття, бо це може привести до невдач в особистому житті.
- Якщо вам потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це на наступний день.
- Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте терпимими та добрими.
Іменинники цього дня - Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Єлизавета, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Федір.
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