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Свято 27 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і День ангела

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 05:59
Свято 27 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і День ангела Сьогодні - іменини у Кирила (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

У свято сьогодні, 27 лютого, православні згадують святого Кирила (в миру Костянтина), який отримав прізвисько філософ.

Він народився в 827 році в Салоніках. Разом з братом Мефодієм переклав Євангеліє з грецької на давньослов'янську мову.

У народі 27 лютого називають день Кирила-Указчика. Наші предки виходили оглядати городи, намагалися затримати на них сніг. Вірили, що це зробить ґрунт більш родючим. Доглядали за землею і займалися посадкою в основному жінки, які могли залучити до цього своїх дітей. Вважається, що на Кирила можна побачити погоду, яка буде нас чекати протягом усього літа.

У давнину чоловіки в цей день виходили в поля та топтали там сніг, щоб земля ввібрала в себе якомога більше вологи. Жінки ж до їх приходу готували збитень - традиційний медовий напій з додаванням трав і прянощів. Наші предки дуже його любили й вважали цілющим напоєм. Кожна господиня мала свій рецепт приготування збитню.

Свято 27 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і День ангелаСвятий Кирило отримав прізвисько філософ (фото: vsyamagik.ru)

Прикмети цього дня:

  • Якщо за вікном гарна погода, то буде невелике похолодання.
  • Міцний мороз - до спекотного літа.
  • Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
  • Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
  • Синиці голосно щебечуть - до потепління.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна стригти нігті.
  • Не можна в цей день ходити до лікаря.

Іменини в цей день святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

До речі, сни в ніч на 27 лютого – віщі. вранці потрібно згадати, що ж вам приснилося. Сновидіння підкаже, що вас чекає найближчим часом:

Як ми писали раніше, в березні українців чекає додатковий вихідний.

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