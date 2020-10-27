Свято 27 жовтня: найсуворіша заборона і прикмети цього дня

В цей день суворо заборонялося прясти і сміятися, жартувати

Яке сьогодні свято. В цей день християни вшановують святу Параскеву, яку називають Сербською, хоча преподобна народилася на території нинішньої Туреччини в місті Єпіват біля Константинополя, а жила сама в Йорданській долині. В народі свято має декілька назв: Параскева-Грязниця, Трепальниця, Параскева Льняниця, і дату вважали жіночим святом. В цей день існували особливі правила і заборони, порушення яких обіцяло серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як свідчать церковні передання, Параскева жила в X столітті і прославилася своїм аскетизмом і мудрістю. Вона роздала свій спадок біднякам і відправилася у Константинополь, після чого прийняла чернечий постриг. Також Параскева здійснила паломництво в Святу землю, а потім до кінця своїх днів жила сама.

Мощі Параскеви прославилися чудесами. У 1238 році під час правління болгарського царя Івана Асена їх перенесли в Тирновград. У Молдові святу вважають покровителькою цієї країни.

Традиції і заборони у цей день

У народному календарі свято Параскева-Грязниця отримала таку назву за звичайне в цей час бездоріжжя і бруд на стежках від снігу та дощів. В цей день зазвичай не проводили роботи в полі чи на городі, але займалися домашніми працями. День вважався жіночим святом - преподобну називали покровителькою жіночих ремесел.

Друге "ім'я" свята - Льняниця - пов'язана з традицією в цей день починати м'яти і тіпати льон.

Головна заборона сьогодні - не можна прясти. Вірили, що порушниці можуть отримати проблеми з очима і навіть втратити зору. Зазначимо, що для шиття в цей день ніяких "табу" немає.

Ще одне обмеження - сміх. Наші предки вірили, що якщо на Параскеву голосно реготати і веселитися, то в старості доведеться багато і гірко плакати.

Головні прикмети в день Параскеви Льняниці:

Якщо на свято дороги покриті брудом, то через чотири тижні повинна прийти морозна сніжна зима;

Якщо вночі на небі багато яскравих зірок, то це обіцяло багатий врожай; а якщо погода дощова - урожай пшениці в новому році буде хороший;

Коли у свято суха погода і сильний вітер, що наступного року буде неврожай;

Коли на Параскеву вороняче голосно кряче - чекайте швидкої відлиги.

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