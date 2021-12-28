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Свято 28 грудня: що не можна робити в цей особливий день, хто іменинник

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Вівторок 28 грудня 2021 05:48
Свято 28 грудня: що не можна робити в цей особливий день, хто іменинник Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

28 грудня в Україні в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Трифона Печенгського, в народі день називали Тифоновим.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Традиції дня

28 грудня, в день Святого Тифона, було прийнято йому молитися. Він вважався покровителем моряків, тому зверталися до нього в разі небезпеки.

Вважалося, що сни в цю ніч показують, в якому стані знаходиться внутрішня енергія. Якщо приснився кошмар, значить, необхідно зупинитися і розібратися в собі. Хороші сновидіння зазвичай збуваються протягом 3 днів.

У цей період вже потихеньку прибував день, а щоб йому допомогти стати світліше і яскравіше, люди рано вранці виносили на двір гаряче вугілля і висипали на сніг. Так відлякували нечисту силу.

Що не можна робити 28 грудня

Заборонено в цей день сміятися над ближнім. Вважається, що в іншому випадку дуже скоро доведеться пролити стільки ж сліз, скільки було сміху.

Не рекомендується 28 грудня одягатися в усі темне. Необхідно, щоб хоча б один предмет туалету був світлого (в ідеалі білого) кольору. Тоді вдасться уникнути зустрічі з нечистою силою.

Не варто в цей понеділок скаржитися на мороз, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям.

У цей день краще не братися за нові проекти. Причому обговорювати і планувати їх можна, а ось приступати до рішучих дій наші предки не радили. Вони говорили, що успіхів у нових справах не буде.

Прикмети на сьогодні

  • Якщо кішка дуже проситься в будинок-до сильного морозу.
  • Якщо вранці дме північний вітер - буде холодно.
  • Помітили на деревах іній - буде хороший урожай вівса.
  • Яка погода на Тифонів день, такої погоди чекати в березні.
  • Червона Зоря - вдарять морози.
  • Якщо на полях сніг лежить гладко - чекай неврожаю.
  • Синиці зібралися зграями і сильно цвірінькають – буде холодно.

У цей день свої іменини святкують Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво, і чи доведеться відпрацьовувати.

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