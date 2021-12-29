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Свято 29 грудня: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини

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Середа 29 грудня 2021 05:54
Свято 29 грудня: що потрібно зробити в цей особливий день, головні прикмети та іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

29 грудня православне суспільство згадує святого пророка Аггея. У народі цей день прозвали Агей Інесей.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Святий Пророк Агей - десятий з дванадцяти малих пророків. Пророк жив при Перському царя Дарії Гістаспі, за 500 років до Різдва Христового.

Традиції цього дня

У давнину на Агея стежили за погодою, особливо звертаючи увагу на іній. Якщо він густо усипав гілки дерев і споруди, це віщувало теплі святки.

Селяни дивилися, як лежить сніг біля парканів. Якщо замети привалювалися впритул до огорожі, це означало, що літо буде неврожайним. Також по погоді на Агея судили про те, яким буде квітень.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сніг привалив впритул до парканів на Агея - до невдалого літа, якщо залишається проміжок - на урожайний.
  • По Агею судять про погоду на квітень.
  • Сильний мороз малює візерунки на склі – прикмета того, що буде ще 20 днів морозу.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна сідати за стіл - буде біда
  • Не розмовляйте з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Є прикмета, що скоро ви посваритеся.

День ангела (іменини) 29 грудня святкують: Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марина, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія.

Як ми раніше писали, з'явився Календар свят і постів на січень 2022.

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